Retailerul polonez de articole pentru copii SMYK All for Kids își extinde rețeaua de magazine din România cu o nouă unitate, la Arad. Compania ajunge astfel la 31 de magazine la nivel național.

Magazinul din Arad este prima unitate SMYK din județ și a patra din vestul țării, după Timișoara, Alba Iulia și Oradea. Noul magazin se deschide pe 2 noiembrie, în AFI Arad, având o suprafață de peste 400 mp.

“Zona de vest a țării are un potențial ridicat pe piața de articole și accesorii pentru copii, astfel că a fost un pas firesc pentru noi să extindem rețeaua de magazine în regiune”, declară Sorin Stancu, director general SMYK All for Kids România.

Oferta noului magazin SMYK din AFI Arad include o gamă variată de produse, de la articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, accesorii pentru copii realizate sub brandul propriu, Cool Club.

SMYK All for Kids este lider pe piața poloneză de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării și accesorii pentru copii, cu peste 45 de ani de experiență în retail. Pe piața românească, SMYK este prezent din anul 2009 cu mărci proprii și mărci internaționale de produse pentru copii.