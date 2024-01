Culorile naturii, reinventate în vopseluri organice produse din vegetale. Materiale inovatoare create cu ajutorul bioingineriei. Inteligența artificială pusă la lucru. Țesături îmbogățite cu bacterii care le fac biodegradabile. Poliester care nu poluează. Fire și fibre din frunze de cactus. Textile reciclabile la infinit. Viitorul e deja aici.

Heimtextil 2024 a dat multe semnale pozitive. Cu peste 2800 de expozanți din 60 de țări – 95% venind din afara Germaniei, ediția din acest an a marcat deja o creștere de 25% față de cea a anului trecut. Industria are nevoie de discuții față în față și de contact social, a spus Detlef Braun, membru al Boardului Messe Franfurt, la deschiderea oficială a expoziției găzduite de orașul de pe Main, lăudând firmele din domeniu pentru reziliența remarcabilă de care au dat dovadă într-un context economic și, iată, politic, extrem de complicat. Vorbitorii panelului care deschide târgul au trecut rapid la tendințe și evoluții, în prim-plan fiind încă de la bun început Inteligența artificială (AI) și beneficiile, dar și riscurile pe care le generează. Olaf Schmidt, VP Textile and Technology al Messe Frankfurt, a considerat că, în context, e esențial rolul pe care îl joacă Heimtextil, cel de schimb de informații și know-how care contribuie la implementarea schimbărilor. „AI redefinește în mod decisiv economia, piețele și industriile. Ca experți în domeniu, știm cum să susținem eforturile de transformare și să reducem nivelul de complexitate,” a explicat Schmidt. În spatele afirmației sale stau cele peste 50 de târguri cu specific textil organizate în 12 țări de către Messe Frankfurt.

Ne este mai ușor cu AI

AI este un instrument care ne deschide o lume infinită de posibilități. Putem gestiona și riscurile? Într-una din intervențiile din panelul primei zile de Heimtextil, Danny Richman (UK) a prezentat Fabric Genie, o aplicație AI de design pentru magazinele online. Utilizatorii pot introduce fotografii sau descrieri ale spațiilor interioare iar aplicația generează propuneri de design. Capacitatea AI de a produce modele unice analizând date este superioară oamenilor, ceea ce pune la dispoziția companiilor un potențial imens, ieftin și accesibil, spune apăsat Richman. Beneficiile vin însoțite de riscuri: problemele de copyright, reținerea oamenilor cu privire la cât și cum trebuie folosită AI, moderarea cererilor venite de la utilizatorii platformei și, la modul general, temerea că AI va sufoca talentul creativ al designerilor au devenit temele unei dezbateri globale aflate abia la început.

Culori, texturi și Noua Sensibilitate

În Trends Space, pavilionul care dă liniile de forță ale industriei în sezonul următor, Heimtextil 2024 a reunit tendințele sub conceptul de New Sensitivity. Culorile și texturile, dincolo de a fi doar vizuale și tactile, au încărcătură socială și economică; ele sunt create în jurul unor concepte precum respect, funcționalitate, beneficii, interconexiuni, biodiversitate, sustenabilitate, protecția mediului. New Sensitivity ne propune să fim sensibili la tot ceea ce ne înconjoară. Și suntem parte dintr-un ecosistem în care oamenii influențează tehnologia, iar tehnologia influențează la rândul ei oamenii. Culorile propuse – cu câtre trei declinări fiecare – sunt inspirate de aceste principii:

Pantone TCX 16-1327 – Toasted – un maron cald, de coajă de nucă

Pantone TCX 19-4517 – Algae – verde-albastru inspirat de algele marine

Pantone TCX 13-0915 – Yellow Corn – un galben provenit din culoarea porumbului

Pantone TCX 17-1644 – Coral – care devine culoarea industriei ospitalității

Inovațiile din domeniul materialelor sunt grupate pe trei paliere:

Plant-Based – materialele textile produse din vegetale – au două surse primare: cultivarea plantelor și utilizarea deșeurilor vegetale rezultate din procesarea acestora.

Cânepa rămâne în continuare pariul industriei cu privire la sustenabilitate. Plantă nepretențioasă, adaptată la clima temperată, cânepa câștigă teren încet și sigur, nu doar în industria textilelor de casă, ci, grație prelucrării, și în cea a confecțiilor textile. I se adaugă iuta, iarba de mare, sursă practic inepuizabilă, sau bambusul, precum și fibrele dezvoltate din deșeuri precum frunzele sau ciorchinele bananului (BananaTEX), resturile de la procesarea fructului kaki sau șroturile din măsline. Din cactus, proiectul mexicano-italian Desserto obține celuloză și, ulterior, o rășină organică ce, aplicată pe suport textil, produce piele sintetică cu aplicații în industria automotive.

Technological Textiles – materiale produse prin upcycling, recycling sau create de la zero.

Temă recurentă: cum să reciclăm cât mai mult, cum să economisim resurse, cum să producem resurse? La Heimtextil am găsit câteva răspunsuri. Fiber52 tratează țesătura de bumbac cu un aditiv care îi prelungește durata de viață. Deșeurile rezultate din industria tapițeriei sunt reciclate prin reinventare în patchwork-uri creative. Suntex produce rolete de soare din material textil care sunt prevăzute cu panouri solare ce acumulează energie.

Bio-Engineered Textiles – textile produse prin bioinginerie.

Imităm natura pentru a putea produce materiale biodegradabile ce nu afectează mediul, folosindu-ne de proteine, carbohidrați sau bacterii. Miceliul, materie organică utilizată deja în anumite aplicații, e prelucrat acum pentru a ajunge la o finețe ce-i permite să intre în componența confecțiilor textile (EPHEA by Mogu). NOOSA propune fibre și fire 100% biodegradabile, Modern Meadow vine cu Bio-Tex, material din proteine vegetale și biopolimeri, utilizabil și în industria confecțiilor textile. Bucha Bio folosește nanoceluloza bacterială pentru a continua dezvoltarea Shorai, materialul sustenabil care înlocuiește pielea. CiClo, poliester îmbogățit cu materiale bio, e biodegradabil la contactul cu anumiți factori din mediul natural în proporție de 93%, reducând poluarea rezultată din deșeurile de poliester care ajung în natură.

Optimism în doze mici

Tabloul general de la Heimtextil indică un optimism precaut al industriei. Asia e din ce în ce mai prezentă (expune în trei pavilioane dedicate!), ceea ce ar sugera o accentuare a globalizării și a interdependenței din interiorul industriei textile. Dezvoltările pe direcția sustenabilității, inovațiile din domeniul textilelor tehnice și schimbarea de paradigmă în ceea ce privește gestionarea resurselor și a consumului sunt semne încurajatoare. Rămâne de văzut câte dintre aceste schimbări vor fi adoptate la nivel global, pentru că doar global putem rezolva probleme care afectează întreaga planetă.

România e prezentă la Heimtextil cu două companii expozante: MallDeco (Top Reserve Business SRL), furnizor de tapet, și Deco Center, cu brandul său Mendola Fabrics, participantă consecventă la târgul din Frankfurt.