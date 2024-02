Grupul de confecţii Secuiana a finalizat anul 2023 cu un rulaj de aproximativ 12 milioane de euro, iar estimările pentru acest an prevăd o creştere de 15% a afacerilor, arată ZF Transilvania.

Produ­că­torul de confecţii Secuiana din Târgu-Secuiesc, judeţul Covasna, cea mai importantă companie membră a grupului Secuiana, a realizat în 2022 o cifră de afaceri de 40,2 milioane de lei (8,1 milioane de euro), o pierdere netă de aproximativ 1,3 milioane de lei (276.000 de euro), iar nu­mărul mediu de angajați a fost de 519, potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Din declarațiile făcute de Gyergyai Botond, CEO al Secuiana, pentru ZF Transilvania, estimările pentru anul în curs indică „o creştere a aface­rilor de 15%”. Pe de altă parte, din cauza creșterii salariului mi­nim pe econo­mie, unii dintre cli­enţi companiei au redus canti­tăţile de produse comandate la Secuiana. „În domeniul con­­fec­ţiilor, provo­că­rile sunt mari, se simte incertitudinea pieţei, cererile consumatorilor au scăzut, ceea ce a dus şi la scăderea comenzilor“, a declarat Gyergyai Botond.

Compania are 19 magazine proprii în toată țara, unde comercializează articole de modă pentru bărbați sub brandul propriu, dar are și colaborări la export, cu produse de la pantaloni clasici până la costume și cămăși, în țări precum Franța, Germania, Italia, Canada, SUA, Suedia, Olanda, Anglia.

Foto: Secuiana