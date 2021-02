De Philippe Guillet îmi aminteștea poate cea mai uimitoare colecție de modă dedicată artizanilor români, o scrisoare de dragoste scrisă în limbaj haute couture, care va rămâne în memoria iubitorilor de modă din țara noastră pentru totdeauna. Născută acum zece ani, colecția 100%RO a constat din 34 de ținute care au reinterpretat patrimoniul cultural românesc prin ochii designerului francez, cu contribuția a peste 50 de meșteri locali. Regret și azi că Philippe nu mai e în România, dar mă bucur că-și urmează cu aceeași pasiune marile proiecte de suflet.

Cel mai recent este Renaissance, o asociație non-profit pe care a fondat-o în 2019, și care funcționează undeva în sudul Parisului. Fost colaborator al unor giganți ai modei precum Karl Lagerfeld sau Jean Paul Gaultier, Philippe Guillet este un profesionist al industriei cu o experiență de peste 40 de ani.

Iar dintre toate direcțiile în care s-ar fi putut îndrepta, a ales-o pe cea a modei cu privirea spre viitor. Astfel, în atelierul lui și-a format o mare familie de care se îngrijește și cu care vrea să împărtășească toate experiențele și cunoștințele lui. Aici îi învață meșteșuguri artizanale, pe cale de dispariție, pe toți cei dornici să se exprime și, totodată, să ducă mai departe îndeletniciri care, altfel, s-ar putea pierde într-o epocă a digitalizării.

Motto-ul asociației este „Fiecare merită o a doua șansă”, și este perfect aplicabil nu doar hainelor, ci și oamenilor. În lume sunt atâtea haine care au ieșit din circuit și care pot fi refăcute, reimaginate, reinterpretate, iar la atelierul lui Philippe își găsesc vocația emigranți, refugiați, persoane handicapate, șomeri, o echipă diversificată și inclusivă unde pot aplica persoane între 18 la 66 ani.

Asociația Renaissance este o dovadă că moda poate lua o față curată, prin upcycling, grație unui spirit generos precum Philippe, care e dornic să împărtășească pasiunea pentru universul hainelor cu cei din jur.

Ce face proiectul Renaissance, care sunt scopul și conceptul său?

Renaissance este un concept gândit cu scopul de a crește gradul de conștientizare. Această asociație non-profit se străduiește să atingă trei obiective: își propune să dea un exemplu pentru a împinge mai departe lumea modei, mișcarea ecologică și înțelegerea noastră asupra problemelor sociale. Renaissance combină lupta ecologică și socială. Totul se învârte în jurul transferului de cunoștințe, de aceea îi învățăm pe cursanții noștri metodele și măiestria artizanală. Ambiția noastră este să refolosim articolele vestimentare destinate abandonului sau distrugerii, iar printr-un proces de upcycling să le oferim o nouă vitalitate și un nou sens, dăruind în același timp celor care lucrează la acest proiect oportunitatea unei noi vieți. Scopul nostru principal este de a face din acest concept un exemplu surprinzător și inspirator, aducând un puternic angajament ecologic și social în această aventură. Cu toții avem dreptul la a doua șansă.

Cum a evoluat, ați primit sprijin din partea industriei?

Încă de la început, grupul francez de lux Kering ne-a sprijinit foarte mult, în special prin furnizarea de echipamente de cusut. Datorită muncii în echipă și determinării, eforturile noastre au dat roade și am putut, la sfârșitul primului an de activitate, să organizăm prima noastră prezentare de modă la Institut du Monde Arabe din Paris. În plus, Pascal Morand, președinte executiv al Fédération de la Haute Couture et de la Mode din Paris, s-a alăturat de la început Consiliului Director al Renaissance. Acest proiect unic prinde tot mai mult sens în industria modei, care trebuie să se reinventeze.

Cine se poate alătura instruirii, de unde provin cursanții?

În ianuarie 2021, am lansat oficial noua promoție „renascentistă”, care a primit 17 de stagiari noi. Fiecare dintre ei are condiții singulare și este condus de setea de învățare și pasiunea pentru modă. Toți s-au trezit departe de piața muncii și merită, fără îndoială, o a doua șansă. Această nouă promoție include, de asemenea, trei studenți care lucrează la Institut Français de la Mode (IFM) și trei stagiari de la ESMOD, școală de modă franceză recunoscută. Suntem mândri pentru că într-un an, puterea Renaissance a crescut, și calitatea muncii făcute aici a avut un impact asupra recrutării. Am primit 400 de cereri pentru 20 de posturi. Pentru cei care doresc să ni se alăture, trebuie pur si simplu să trimită o cerere înainte de termenul-limită.

Colaborați cu case de lux, cum funcționează?

Criza sănătății a încetinit multe proiecte care se realizează mult mai încet decât ne-am fi așteptat. Printre altele, ne mândrim să începem o colaborare cu casa de modă Alaïa. Veți descoperi partea de bază a acestui proiect fantastic în următoarele luni și așteptăm cu nerăbdare să dezvăluim la ce am muncit.

Multe piese de lux sunt vândute la mâna a doua, cu succes. Ce părere aveți despre piața second-hand?

Piața hainelor pre-owned este o alternativă excelentă pentru consumatorii care doresc să cumpere articole de lux. Ca să nu mai vorbim de faptul că este o opțiune ecologică și economică. Cu toate acestea, avantajul acestor piese este că sunt, în majoritatea cazurilor, realizate din materiale durabile. Așadar, de ce să nu trecem la nivelul următor? Luați aceste piese înapoi și reconstruiți altele noi.

Cum a influențat pandemia de Covid proiectul Renaissance, dar pe dvs. personal?

De la prima carantină, atelierul a trebuit să-și închidă ușile și ne-am reluat treptat activitatea în strictă conformitate cu procedurile de siguranță. Din punct de vedere personal, deși traversăm o perioadă dificilă, acest lucru mi-a permis să mă concentrez pe deplin la munca mea, pe desenele mele și să mă pregătesc cât mai eficient posibil pentru întoarcerea la atelier. Încerc mereu să rămân pozitiv și orientat spre viitor, ceea ce face ca acest proiect să crească și creează condițiile pentru ca echipa mea și cu mine să mergem înainte, împreună.

Care este piesa vestimentară cu cel mai mare potențial în prezent, pentru femei?

Rochia, desigur! Rochia este un termen generic, un concept. Ne putem imagina orice vrem, de la modelul cel mai de bază și minimalist la cel mai extravagant și sofisticat. Hainele ne condiționează percepția asupra noastră, dar și pe cea pe care o au alții despre noi. Alegerea unei rochii poate da încredere, curaj.

Unde sunt vândute sau folosite hainele ieșite în urma proiectului?

Toate aspectele acestea sunt în curs de desfășurare și au trebuit întârziate din cauza crizei de sănătate. Pentru a fi siguri că nu pierdeți nimic din următoarele lansări, trebuie doar să ne urmăriți pe rețelele de socializare, unde postăm zilnic noile noastre proiecte. De îndată ce hainele Renaissance sunt disponibile, veți fi primii care vor ști.

Sustenabilitatea este folosită ca greenwashing de multe mărci. Cum pot decide consumatorii ce este real?

Una peste alta, este destul de simplu. Uitați-vă la două lucruri: compoziția piesei de îmbrăcăminte și locul în care a fost realizată. Avantajul îmbrăcămintei de lux, dacă este bine realizată, este durabilitatea. De aceea, este important să ne regândim relația cu îmbrăcămintea și să investim în piese bine făcute și, prin urmare, durabile, mai degrabă decât în ​​mărci mai puțin atente la compoziția lor. Este important să aflăm despre marca din spatele hainei, deoarece la Renaissance, suntem convinși că impactul asupra mediului al unui brand este la fel de important ca și impactul său social. Este nevoie doar de câteva momente petrecute pe site-ul unui brand pentru a detecta valorile acestuia și a vedea dacă nu au pus frunze peste tot doar cu rol decorativ.

Unde ați vrea să mergeți când toate acestea se vor termina și vom putea călători?

Am auzit recent de Institutul Kalhath din India. Se lucrează la promovarea, instruirea și susținerea meșteșugului artizanilor indieni în arta broderiei. Se pune accent pe transmiterea muncii manuale și pe voința de a se asocia în jurul meșteșugului și dragostei pentru frumusețe. Institutul a fost fondat în 2017 și acest tip de proiect a fost întotdeauna de mare interes pentru mine, după cum vă puteți imagina.