Magazinul multibrand Hot-A-Porter, situat la parterul hotelului bucureștean J.W. Marriott, devine oficial Terminal Of Fashion. Procesul de rebranding aduce un upgrade magazinului fizic, dar și creează o experiență nouă de shopping online prin lansarea site-ului TOFF.ro .

Terminal Of Fashion reunește colecții pentru femei și bărbați ale unor branduri de lux precum Valentino, Dolce&Gabbana, Saint Laurent, Jimmy Choo, Aquazzura, Gianvito Rossi, Lanvin, Pierre Hardy, Cesare Paciotti, Roberto Cavalli, Sophia Webster, Marcelo Burlon County of Milan, Palm Angels, Unravel Project și altele.

“Prin platforma TOFF.ro dorim să punem la dispoziția clienților noștri un acces cât mai facil la toate brandurile din portofoliul nostru și sperăm să devenim curând una din opțiunile preferate de români atunci când doresc să achiziționeze online produse aparținând designerilor de top. Pe lângă brandurile cu care clienții noștri din locația fizică sunt deja obișnuiți, ne bucurăm să anunțăm că boutique-urile Valentino și Dolce&Gabbana vor fi prezente pe platforma TOFF.ro cu întreaga colecție Ready To Wear aflată în galeria The Grand Avenue. Pentru cei care preferă experiența offline, am creat serviciul de Private Shopping – o sesiune de shopping alături de un specialist TOFF.ro, acest serviciu funcționând pe bază de programare”, spune Sorin Cordunianu, Operations Officer Manager Terminal Of Fashion.

Livrarea și returul produselor comandate pe magazinul online sunt gratuite. În plus, clienții pot opta pentru serviciului RESERVE & TRY, având astfel posibilitatea de a proba produsele preferate direct în boutique înainte de achiziționare, dar și pentru ridicarea comenzii sau returul acesteia direct în magazinul aflat în galeria The Grand Avenue, din incinta J. W. Marriott.