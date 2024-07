Sophia, unul dintre principalele branduri românești de perdele, draperii și decorațiuni pe comandă, cu 30 de magazine în franciză în țară și SUA, intră pe piața din Spania. Focusul companiei românești este dezvoltarea rețelei de francize și micro-francize prin intermediul diasporei în insulele baleare Mallorca și Ibiza, dar și în Barcelona, în contextul unui potențial ridicat al segmentelor HoReCa și real estate rezidențial în aceste zone.

Intrarea pe piața spaniolă este susținută de The Confident Group, cluster independent de comunicare integrată, care le oferă consultanță strategică de comunicare companiilor și francizelor românești care vor să se extindă în Barcelona și Baleare.

Fondată în Iași în anul 2004, Sophia s-a extins constant în mai multe regiuni din țară, ajungând la 30 de magazine proprii și în franciză în orașe cheie. Compania mai deține o franciză în SUA, Miami și își continuă dezvoltarea internațională în Europa.

În acest moment, Sophia oferă două concepte de business – franciza, respectiv micro-franciza Sophia.

Practic, pe lângă posibilitatea de francizare, care presupune deschiderea unui magazin brick & mortar sub brandul Sophia România, în toamna anului 2023, compania românească a lansat o nouă linie de business – micro-franciza. Cu o investiție de 5000 de euro, arhitecți, designeri și pasionații de design interior pot deveni parteneri, fără să își deschidă un magazin fizic. Aceștia primesc un set complet de mostrare de țesături și au nevoie de o mașină personalizată cu brandul Sophia.

“Intrarea într-o nouă țară este o decizie importantă pentru dezvoltarea firmei și a brandului Sophia, iar Spania este o cultură mai apropiată celei românești și o piață cu un potențial ridicat în domeniul ospitalității și al dezvoltării imobiliare. În etapa incipientă, intrăm pe piața spaniolă printr-o franciză și cu o gamă de produse potrivite stilului minimalist și comportamentului de consum al spaniolilor și expaților. Cum focusul nostru este în special pe vânzare către HoReCa, Mallorca, Ibiza și Barcelona au un potențial ridicat pe acest segment, însă ne adresăm și designerilor de interior pentru segmentul real estate și consumatorilor finali”, declară Anamaria Georgescu, fondator Sophia.

Extinderea în Spania reprezintă o oportunitate strategică pentru companie, având în vedere dezvoltarea continuă a sectoarelor HoReCa și de imobiliare și închirieri rezidențiale și, în consecință, cererea crescută pentru produse și servicii de înaltă calitate în domeniul decorațiunilor interioare.

„Suntem entuziasmați să facilităm intrarea companiilor și a francizelor românești și din regiune într-o piață atât de dinamică și de promițătoare ca Spania. Focusul și expertiza noastră sunt îndreptate cu precădere către Barcelona și Insulele Baleare. Considerăm că aceste două destinații nu reprezintă doar o poartă către piața europeană, ci și o rampă de lansare în Occident. Avem resursele de know how necesare ca să sprijinim companiile să își atingă potențialul maxim și să își extindă influența într-un mediu economic competitiv și cosmopolit”, declară Mara Gojgar, fondator The Confident Group.

Sophia oferă o gamă diversificată de perdele și draperii de colecție, fețe de pernă, cuverturi, pleduri, traverse de pat, fețe de masă, lenjerii, sisteme de prindere – șine și galerii, obiecte decorative, magneți, canafi și flori decorative, dar și mobilier din lemn sau fier forjat. Decorațiunile textile sunt realizate pe comandă, în cele trei ateliere de creație proprii, astfel că fiecare client Sophia beneficiază de soluții customizate pentru ferestrele sale.

Sophia a vândut produse de decor interior pentru peste 20.000 de case private, peste 300 de hoteluri și pensiuni, printre care Hotel Marriott din București, Hotel Ibis din București, Hotel Pleiada din Iași, Hotel Golden Tulip din București și Hotelul Păltiniș, și peste 50 de restaurante din România. Totodată, Sophia a fost prezentă și în decorarea unor spații cu valoare istorică și arhitectonică, printre care Teatrul Național Vasile Alecsandri din Iași, Palatul Memorial ”Al. I. Cuza” de la Ruginoasa, Muzeul Unirii din Iași, Muzeul Mihail Kogălniceanu din Iași, Muzeul Petru Poni din Iași. Printre proiectele internaționale se numără Château Les Carrasses, castel cu domeniu de vinuri din Languedoc, Sudul Franței, Chateau Saint Pierre De Serjac, hotel din Puissalicon, Franţa, Les Roches Blanches hotel din Cassis, Franța.

În prezent, Sophia are o rețea, la nivel national, de 30 de magazine și francize, în Bucuresti, Ploiesti, Alba Iulia, Botoșani, Constanța, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Cluj, Oradea, Baia Mare, Buzău, Suceava, Iași, Bacău, Comănești, Roman, Vaslui, Pașcani, Brăila, Vatra Dornei, Târgu Jiu, Pitești și Focșani. Franciza din SUA este situată în Hallandale Beach, Miami, Florida și se bucură de succes de mai bine de 2 ani.

Prezent în București și Barcelona, The Confident Group este un cluster de comunicare de marketing format din companii cu experiență în România și Spania – Confident Agency și VENUS FIVE – și oferă consultanță în comunicare și producție video pentru mai multe domenii, printre care real estate, ecommerce și retail & FMCG, .