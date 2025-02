Atât la nivel global, cât și în România, industria textilă parcurge un context complicat, caracterizat prin presiuni economice, cerințe de sustenabilitate și un mediu de reglementare din ce în ce mai strict. Problemele cu care se confruntă companiile textile nu sunt teoretice, ci cât se poate de reale, complexe și interconectate. Provocările afectează direct managementul operațional și lanțurile logistice prin presiunea pusă pe capacitatea de a răspunde rapid și cu costuri minime cerințelor sociale, de mediu, de calitate sau conformitate.

Principalele provocări în contextul actual

Tudor Suciu, Business Manager al diviziilor Conectivitate & Produse și Sănătate & Nutriție ale SGS România, ne-a oferit un punct de vedere asupra celor mai importante provocări:

Principala dificultate este generată de volatilitatea lanțurilor de aprovizionare, care expune producătorii la fluctuații de preț și potențiale întârzieri. Acestea sunt cauzate de actuala situație geopolitică, în egală măsură complexă și greu predictibilă: tensiuni între marile puteri (de exemplu SUA-China, războiul din Ucraina, conflictele din Orientul Mijlociu), sancțiuni și restricții comerciale care limitează accesul la materii prime și piețe esențiale pentru producția textilă, schimbări neprevăzute în tarifele impuse de anumite state sau reglementări mai stricte care influențează costurile și viteza de aprovizionare.

Prețurile pentru bumbac, fibre sintetice sau alte materiale utilizate în industria textilă fluctuează din cauza cererii și a constrângerilor de aprovizionare. De asemenea, clienții solicită produse mai sustenabile, iar UE și alte state impun standarde mai ridicate pentru trasabilitatea materiilor prime și reciclabilitatea produselor, complicând lanțurile logistice.

Costul de producție marchează un alt punct sensibil. Fără o monitorizare riguroasă a proceselor de producție, companiile riscă să livreze produse care nu corespund standardelor. Acest lucru poate duce la retururi costisitoare și afectarea relațiilor comerciale. De exemplu, inspecțiile neefectuate în timpul producției pot permite apariția unor defecte, precum diferențele de culoare, slăbirea țesăturii sau nerespectarea specificațiilor tehnice.

Nu putem sări nici peste reglementările legate de testarea produselor și certificarea siguranței consumatorului. De exemplu, conform legislației europene, testele pentru siguranța textilelor la incendiu sau pentru identificarea prezenței substanțelor periculoase (de ex. radioactive sau metale grele) sunt obligatorii pentru anumite categorii de produse textile.

Pe de altă parte, în România avem multe companii care lucrează în sistem lohn, cu marje mici de profit, ceea ce impactează direct investițiile în inovație sau sustenabilitate. De aici și anumite lipsuri – costurile asociate adaptării pot marca un obstacol semnificativ. Într-un domeniu atât de tehnic și reglementat, SGS se poziționează ca partener strategic. Soluțiile noastre includ servicii, precum testarea produselor, inspecții dedicate și certificări conforme cu cele mai noi standarde internaționale. Obiectivul nostru este să oferim clienților un avantaj competitiv și siguranța că produsele lor îndeplinesc toate cerințele pieței și ale consumatorilor, afirmă Tudor Suciu, Business Manager în cadrul companiei SGS România.

Controlul calității și monitorizarea logistică sunt critice pentru eficientizare și conformitate

Pentru a răspunde provocărilor complexe cu care se confruntă industria textilă, SGS pune la dispoziție un portofoliu de soluții integrate, concepute să faciliteze conformarea companiilor la standardele internaționale și optimizarea proceselor de producție. Aceste servicii debutează încă din faza de proiectare a produselor, printr-o abordare strategică ce vizează managementul calității și eficiența lanțului de aprovizionare.

SGS oferă sprijin concret prin servicii, precum definirea specificațiilor tehnice ale produselor, analiza materiilor prime pentru a asigura conformitatea și performanța, detectarea metalelor sau a radioactivității și verificarea originii materiilor prime. În plus, evaluarea furnizorilor prin audituri independente reprezintă o componentă esențială. Auditurile joacă un rol crucial în asigurarea calității și siguranței produselor textile, identificând eventuale contaminări sau defecte ce pot afecta siguranța și durabilitatea articolelor finite.

În etapa de producție, SGS aplică un control riguros al calității, bazat pe inspecții DUPRO (During Production) și teste sistematice destinate produselor intermediare. Aceste procese sunt orientate către parametri esențiali, precum uniformitatea țesăturilor, rezistența materialelor și conformitatea chimică, permițând identificarea rapidă a neconformităților care pot afecta calitatea produsului final. Inspecțiile finale aleatorii (FRI) certifică loturile de producție, garantând că produsele livrate respectă specificațiile contractuale și reglementările.

Pe partea de testare, SGS oferă analize avansate pentru a evalua caracteristici critice, inclusiv inflamabilitatea materialelor, compoziția chimică și prezența substanțelor periculoase, precum metale grele, formaldehidă sau compuși organici volatili. Aceste teste, realizate în laboratoare acreditate, conforme cu standardele internaționale, cum ar fi ISO 17025, garantează rezultate precise.

Un alt pilon al serviciilor oferite este monitorizarea logistică, cu accent pe verificările la încărcare și descărcare. SGS folosește proceduri riguroase de verificare a integrității produselor, de la evaluarea structurii de ambalare, la conformitatea cu cerințele de transport. Prin inspecții detaliate realizate in-situ și o documentare amănunțită, companiile pot minimiza riscurile de pierderi sau deteriorări, optimizându-și eficiența operațională și asigurând respectarea termenilor contractuali.

Prin această abordare holistică, SGS se poziționează ca partener de încredere al companiilor din industria textilă, sprijinindu-le în eforturile de adaptare și excelență operațională. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul sau contactați unul dintre reprezentanții SGS.

Despre SGS

SGS, lider mondial în testare, inspecție și certificare, operează o rețea globală de peste 2.700 de laboratoare și subsidiare în 119 țări, susținută de o echipă de 99.250 de profesioniști dedicați. Cu o tradiție de peste 145 de ani în excelența serviciilor, combinăm precizia și rigurozitatea specifice companiilor elvețiene pentru a ne ajuta clienții să atingă cele mai înalte standarde de calitate, siguranță și conformitate.

Promisiunea brandului nostru, When you need to be sure, reflectă angajamentul față de seriozitate, integritate și încredere, oferind soluții care sprijină companiile să se dezvolte în siguranță. Serviciile noastre sunt livrate cu mândrie sub brandul SGS sau sub umbrela altor mărci de încredere, precum Brightsight, Bluesign, Maine Pointe și Nutrasource.

SGS este listată la SIX Swiss Exchange sub simbolul SGSN (ISIN CH0002497458, Reuters SGSN.S, Bloomberg SGSN:SW).

Articol apărut cu sprijinul SGS România