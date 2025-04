Asociația Română pentru Reutilizare și Reciclare Textile (ARETEX) își reafirmă angajamentul față de principiile economiei circulare, susținând măsuri esențiale pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor textile la nivel național. În acest context, ARETEX aderă la principiile Manifestului pentru Circularitatea Textilelor 2030, lansat de EuRIC, Confederația Europeană a Industriilor de Reciclare, care conturează măsuri-cheie pentru o tranziție sustenabilă în industria textilă europeană.

EuRIC, Confederația Europeană a Industriilor de Reciclare, a lansat recent Manifestul pentru Circularitatea Textilelor 2030, subliniind necesitatea unor reforme structurale pentru a aborda provocările tot mai mari legate de deșeurile textile în Uniunea Europeană.

Conform EuRIC, cetățenii UE generează anual aproximativ 16 kg de deșeuri textile, dintre care doar o mică parte este gestionată corespunzător, prin activități de reutilizare și reciclare. Manifestul, care poate fi accesat aici, evidențiază impactul negativ asupra mediului al depozitării și incinerării continue a acestor deșeuri și subliniază dificultățile cu care se confruntă industria europeană de reciclare a textilelor, agravate de creșterea costurilor, scăderea cererii și expansiunea rapidă a fast fashion-ului. ​

Pentru a atinge obiectivele de circularitate, EuRIC propune o abordare care include:​

Creșterea utilizării fibrelor textile reciclate.​

Prelungirea duratei de viață a produselor textile.​

Creșterea semnificativă a ratelor de reciclare a textilelor, în prezent sub 1% pentru îmbrăcămintea nouă.​

Manifestul solicită Uniunii Europene adoptarea unor măsuri politice esențiale, inclusiv:​

Reguli de ecodesign.

Programe de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP).​

Utilizarea Pașapoartelor Digitale ale Produselor (DPP) pentru a îmbunătăți educația consumatorilor.​

De asemenea, EuRIC pledează pentru standarde europene privind statutul de deșeu al textilelor post-consum, politici de comerț echitabil, reglementări echilibrate privind substanțele chimice și o monitorizare mai strictă a conformității, pentru a asigura transparența și a combate dezinformarea ecologică.

„În contextul în care Uniunea Europeană a impus ca de la 1 ianuarie 2025, colectarea separată a textilelor post-consum să devină obligatorie, România se confruntă cu necesitatea urgentă de a dezvolta o infrastructură adecvată și de a implementa politici eficiente în acest domeniu. Manifestul EuRIC oferă un cadru clar pentru această tranziție, punând accent pe încurajarea reutilizării, stimularea reciclării, implementarea designului sustenabil și consolidarea pieței materialelor reciclate. Toate acestea pot conduce la tranziția către o economie circulară a industriei textile”, declară Zoltán Gündisch, Președinte ARETEX.

În prezent, România generează anual aproximativ 160.000 de tone de deșeuri textile, dintre care mai puțin de 10% sunt reciclate sau reutilizate. Comparativ cu statele vest-europene, unde media colectării per capita variază între 6 și 16 kg, în România acest indicator se situează între 0,5 și 0,7 kg per persoană. Această situație evidențiază nevoia stringentă a unor măsuri concrete pentru creșterea gradului de reutilizare și reciclare a textilelor, în concordanță cu piramida zero deșeuri.

Fondată în aprilie 2023, ARETEX este o asociație formată din companii active în industria de colectare, sortare, reutilizare si reciclare a textilelor, care cumulează în prezent o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro și peste 1000 de angajați angrenați în într-un domeniu aliniat la principiile economiei circulare.

ARETEX promovează domeniul managementului deșeurilor textile și a produselor reutilizate sub aspect profesional, legislativ, economic, social și educațional.