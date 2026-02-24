Substanțele per- și polifluoroalchilice (PFAS) au fost utilizate pe scară largă, timp de mai multe decenii, în industria textilă și a încălțămintei, ca parte a finisajelor funcționale sau a polimerilor de înaltă performanță. Cunoscute drept „substanțe chimice persistente”, acestea au garantat proprietăți superioare de respingere a apei, rezistență la pete și durabilitate, reprezentând un avantaj competitiv important pentru industrie.

În prezent, în cadrul lanțurilor globale de aprovizionare, pe fondul acumulării dovezilor științifice privind persistența lor în mediu și potențialele efecte asupra sănătății umane, substanțele PFAS sunt considerate un risc semnificativ atât din perspectiva conformității cu cerințele de reglementare cât și a reputației.

Evoluția cadrului de reglementare

Monitorizarea substanțelor PFAS a debutat la începutul anilor 2000, fiind impulsionată de includerea sulfonatului de perfluorooctan (PFOS) și a acidului perfluorooctanoic (PFOA) pe lista poluanților organici persistenți reglementați de Convenția de la Stockholm. În deceniile următoare, cadrul de reglementare al PFAS s-a extins rapid, susținut de rapoarte științifice care au scos în evidență amploarea contaminării și potențialele efecte negative asupra sănătății. Această dinamică a dus la adoptarea unor legi și regulamente din ce în ce mai riguroase și mai cuprinzătoare la nivel global. În ultimii ani, cadrul de reglementare a suferit schimbări semnificative:

Europa: Franța a interzis utilizarea PFAS în cosmetice, textile și ceară pentru schiuri, iar Danemarca a implementat interdicții privind PFAS în îmbrăcăminte și încălțăminte. În completarea restricțiilor deja existente în cadrul REACH, Anexa XVII, și al Convenției privind poluanții organici persistenți (POPs), Agenția Europeană a Chimicalelor a propus o restricție la nivelul Uniunii Europene, care include stabilirea unui prag de fluor total de ≤ 50 mg F/kg

Franța a interzis utilizarea PFAS în cosmetice, textile și ceară pentru schiuri, iar Danemarca a implementat interdicții privind PFAS în îmbrăcăminte și încălțăminte. În completarea restricțiilor deja existente în cadrul REACH, Anexa XVII, și al Convenției privind poluanții organici persistenți (POPs), Agenția Europeană a Chimicalelor a propus o restricție la nivelul Uniunii Europene, care include stabilirea unui prag de fluor total de ≤ 50 mg F/kg Statele Unite: Numeroase state au interzis utilizarea PFAS, California situându-se în prima linie a implementării. Legea AB 1817 a interzis utilizarea PFAS în textile, iar cadrul Proposition 65 (Prop 65) a generat litigii ce au determinat brandurile să-și regândească produsele sau să introducă etichete de avertizare. În plus, Toxics in Packaging Clearinghouse a inclus PFAS pe lista substanțelor restricționate

Numeroase state au interzis utilizarea PFAS, California situându-se în prima linie a implementării. Legea AB 1817 a interzis utilizarea PFAS în textile, iar cadrul Proposition 65 (Prop 65) a generat litigii ce au determinat brandurile să-și regândească produsele sau să introducă etichete de avertizare. În plus, Toxics in Packaging Clearinghouse a inclus PFAS pe lista substanțelor restricționate Canada: O cerință de raportare nouă referitoare la PFAS impune companiilor publicarea informațiilor relevante în cazul utilizării acestor substanțe

O cerință de raportare nouă referitoare la PFAS impune companiilor publicarea informațiilor relevante în cazul utilizării acestor substanțe Asia: China a clasificat PFAS drept substanțe chimice toxice cu restricții severe, iar Japonia le reglementează în categoria Substanțe Chimice Specificate – Clasa I

Implementarea acestor reglementări a fost rapidă. La începutul anului 2025, sistemul EU Safety Gate a inițiat primele retrageri de pe piață ale articolelor de îmbrăcăminte și textilelor de uz casnic ce conțineau PFAS. În California, mai multe notificări de tip „60-Day Notice”, emise în cadrul Prop 65, au condus la soluționări amiabile, determinând brandurile să respecte noile cerințe.

În ansamblu, la nivel global se confirmă o direcție clară: substanțele PFAS sunt eliminate progresiv din produse și din lanțurile de aprovizionare.

Provocări în eliminarea PFAS

Pentru profesioniștii din zona de aprovizionare, cadrul legal aplicabil substanțelor PFAS, aflat într-o evoluție constantă, ridică provocări tot mai complexe. Conformitatea depășește statutul unei formalități și implică un echilibru atent între cerințele de performanță, testare, transparență și alinierea la reglementările în vigoare:

Performanța produselor – soluțiile fără fluor nu garantează mereu aceleași caracteristici de impermeabilitate și durabilitate

– soluțiile fără fluor nu garantează mereu aceleași caracteristici de impermeabilitate și durabilitate Limitări în testare – lipsa metodelor armonizate de testare îngreunează conformitatea, generând discrepanțe între regiuni și rezultate inconsecvente la nivel global

– lipsa metodelor armonizate de testare îngreunează conformitatea, generând discrepanțe între regiuni și rezultate inconsecvente la nivel global Transparența și trasabilitatea lanțului de aprovizionare – vizibilitatea limitată asupra utilizării substanțelor PFAS în materiile prime îngreunează identificarea surselor de contaminare, mai ales în cazul lanțurilor de aprovizionare complexe, cu mai multe niveluri de furnizori

– vizibilitatea limitată asupra utilizării substanțelor PFAS în materiile prime îngreunează identificarea surselor de contaminare, mai ales în cazul lanțurilor de aprovizionare complexe, cu mai multe niveluri de furnizori Fragmentarea reglementărilor – actualizările frecvente și lipsa armonizării între jurisdicții sporesc semnificativ complexitatea operațională, necesitând o monitorizare constantă, interpretarea proactivă a pragurilor și adaptarea rapidă a strategiilor de conformitate

Inovații în vederea înlocuirii PFAS

Brandurile, fabricile textile, companiile chimice și furnizorii adoptă strategii bine definite pentru a accelera tranziția de la utilizarea substanțelor PFAS. Companiile chimice dezvoltă soluții alternative fără PFAS, în timp ce brandurile din zona de fashion implementează planuri etapizate de eliminare, pentru a-și demonstra angajamentul față de consumatori și autorități. Fabricile își consolidează sistemele de management al substanțelor chimice și stabilesc protocoale riguroase de testare, menite să identifice eventuale contaminări cu PFAS înainte ca produsele să fie puse pe piață.

Această abordare a facilitat un cadru colaborativ, în care brandurile și fabricile textile lucrează îndeaproape cu furnizorii de substanțe chimice și materiale pentru a dezvolta soluții inovatoare care să asigure performanțele necesare, fără utilizarea produselor fluorurate. Sunt dezvoltate noi membrane impermeabile, care permit un transfer eficient al vaporilor de umiditate cu menținerea confortului termic, concepute pentru a egala performanțele echipamentelor destinate activităților outdoor.

Progresele recente includ membrane microporoase îmbunătățite, realizate din amestecuri de polimeri biodegradabili, precum și membrane monolitice care oferă o barieră completă împotriva apei și vântului, permițând totodată transferul eficient al transpirației. Aceste tehnologii asigură soluții durabile de impermeabilizare și confort, fără utilizarea PFAS, contribuind la atingerea obiectivelor de sustenabilitate pe termen lung.

Soluția SGS

Prin SGS Softlines Total Solution, brandurile și fabricile textile pot realiza tranziția de la utilizarea substanțelor PFAS, concentrându-se pe identificarea unor alternative eficiente și pe asigurarea conformității de-a lungul unor lanțuri de aprovizionare complexe. Elementele cheie includ:

Protocoale de testare adaptate, care combină screening-ul fluorului total cu analiza țintită a substanțelor PFAS, pentru a răspunde cerințelor de conformitate la nivel global

care combină screening-ul fluorului total cu analiza țintită a substanțelor PFAS, pentru a răspunde cerințelor de conformitate la nivel global Analiza cauzelor principale (RCA), destinată identificării surselor de contaminare și îmbunătățirii practicilor de management al substanțelor chimice

destinată identificării surselor de contaminare și îmbunătățirii practicilor de management al substanțelor chimice Servicii de management chimic, care sprijină brandurile și furnizorii în identificarea, reducerea și înlocuirea substanțelor periculoase, contribuind la operațiuni mai sigure, mai sustenabile și mai conforme la nivel global

care sprijină brandurile și furnizorii în identificarea, reducerea și înlocuirea substanțelor periculoase, contribuind la operațiuni mai sigure, mai sustenabile și mai conforme la nivel global bluesign® FINDER și bluesign® GUIDE, care oferă acces la substanțe chimice și materiale aprobate, fără PFAS, precum și informații detaliate privind aplicațiile, specificațiile, furnizorii și alternativele non-PFAS

care oferă acces la substanțe chimice și materiale aprobate, fără PFAS, precum și informații detaliate privind aplicațiile, specificațiile, furnizorii și alternativele non-PFAS Colaborare și instruire, prin implicarea fabricilor textile și a furnizorilor în vederea creșterii transparenței, schimbului de bune practici și accelerării adoptării alternativelor mai sigure, inclusiv prin programe de e-training sau inițiative dedicate lanțului de aprovizionare.

Prin integrarea eliminării substanțelor PFAS în cadrul mai amplu al sustenabilității și prin utilizarea soluțiilor noastre, brandurile și furnizorii pot consolida încrederea consumatorilor, asigura conformitatea și întări competitivitatea. Eliminarea PFAS nu este un pas înapoi pentru industria textilă, ci o oportunitate reală de inovație și optimizare.

IMPACT NOW pentru sustenabilitate

Testarea substanțelor PFAS reprezintă un serviciu de bază în cadrul inițiativei IMPACT NOW pentru sustenabilitate, care integrează soluții structurate pe patru piloni strategici: Climă, Natură, Asigurare ESG și Circularitate. În cadrul pilonului „Natură”, SGS furnizează soluții practice pentru detectarea și evaluarea PFAS, sprijinind luarea unor decizii informate, consolidarea conformității cu cerințele de reglementare și creșterea responsabilității față de mediu.

IMPACT NOW pentru sustenabilitate reflectă angajamentul SGS față de un viitor cu impact climatic neutru, pozitiv pentru natură și orientat către reducerea poluării.

Aflați mai multe despre serviciile oferite de SGS.

