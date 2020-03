Pandemia de coronavirus își face simțite efectele asupra economiei, iar unul dintre sectoarele cele mai puternic lovite este retailul de fashion. Odată cu reducerea programului din centrele comerciale și cu scăderea afluxului de cumpărători, proprietarii de branduri sau magazine sunt puși în fața unei situații dramatice, fără precedent, din care mulți nu vor mai putea să-și revină fără sprijin.

Retailerii din SUA au anunțat și ei reducerea orelor de program sau închiderea magazinelor, își încurajează consumatorii să facă achiziții online, și acolo unde este posibil le permit angajaților să lucreze de acasă. Gap Inc a anunțat reducerea orelor de funcționare a tuturor magazinelor din SUA și Canada începând cu 16 martie.

Columbia Sportswear și-a închis magazinele fizice, deocamdată până pe 27 martie, și îi încurajează pe oameni să facă shopping online. Și Lululemon a închis magazinele din SUA și Europa până pe 27 martie, la fel și Levi Strauss, care a anunțat că angajații vor continua să fie plătiți.

Potrivit Financial Times, retailerul value Primark și-a închis magazinele din Italia, Franța și Spania, care însumează 20% din spațiul de vânzare și 30% din încasări. Însă spre deosebire de alte branduri precum H&M și Zara, Primark nu are o platformă online pentru a se susține în această perioadă dificilă.

H&M a închis temporar toate magazinele din Germania și Statele Unite, potrivit unui comunicat. În Germania toate cele 460 de magazine vor fi închise începând de azi, în timp ce grupul închide alte 590 de magazine din SUA, și alte 96 din Canada, Portugalia și Belgia. H&M a închis deja magazinele din Elveția, Grecia, Slovacia, Lituania, Peru, Ucraina, Filipine, Malaiezia și Cipru.

În schimb, în China 500 de magazine din cele 516 s-au redeschis și situația începe să se îmbunătățească.

Credit foto: H&M