Neregulile de la fabricile de confecții din Leicester, unde reporterii de la The Sunday Times au descoperit că muncitorii erau plătiți cu mai puțin de jumătate din suma minimă stabilită prin lege în Regatul Unit, au declanșat reacții intense în industria retailului.

Compania de fast fashion Bohoo, acționar principal și beneficiar al produselor confecționate în Leicester, este acuzată că practică sclavia modernă în fabricile sale, în timp ce fondatorul său, Mahmud Kamani, este pe punctul de a încasa un bonus de 50 de milioane de lire sterline.

Astăzi, British Retail Consortium împreună cu peste 90 parlamentari britanici, oameni de afaceri și branduri precum M&S, Matalan, Next, River Island, New Look și Asda, au înaintat o scrisoare Guvernului de la Londra prin care solicită o mai mare protecție pentru muncitorii din confecții. Scrisoarea cere introducerea unor standarde la nivel național, prin care să se asigure respectarea obligațiilor legale pentru angajați.

Acestea ar urma să-i protejeze împotriva muncii forțate și să le ofere condiții decente și echitabile, plata salariului minim, asigurare socială și de sănătate și altele. Se solicită de asemenea implementarea unor termeni mai drastici în ce privește lanțul de furnizori și verificarea fabricilor.

Cu toate că aceste nereguli au fost semnalate de multe ori în ultimii cinci ani, statul britanic nu a făcut nimic pentru a le rezolva.

În ce privește brandul Bohoo, acesta a fost delistat de platforme de fashion precum Asos, Next sau Zalando, care au vrut să se detașeze de scandal.

Helen Dickinson, Chief Executive al British Retail Consortium a declarat: