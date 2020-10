Clienții din Suedia ai brandului H&M vor avea posibilitatea să-și transforme hainele vechi care zac în șifoniere într-unele noi grație sistemului de reciclare garment-to-garment Looop, care încheie ciclul de fashion.

Looop folosește o tehnică de dezasamblare și asamblare a hainelor vechi într-unele noi. Îmbrăcămintea este curățată, tocată până la nivel de fibre și filată în fire noi care sunt apoi tricotate în noi piese. Este neceară adăugarea unor componente noi în timpul procesului, dar acestea sunt în cantități reduse. Sistemul nu folosește apă și nici substanțe chimice, ceea ce are un impact redus asupra mediului înconjurător, chiar mai mic decât atunci când sunt produse hainele de la zero.

„Căutăm mereu noi tehnologii și inovații care să ne ajute să transformăm industria mode și să reducă dependența de resursele naturale. Suntem curioși să vedem cum îi va inspira Looop pe clienții noștri,” spune Pascal Brun, Directorul departamentului sustenabilitate H&M.

Contra sumei de 100 koroane suedeze (aprox. 10 euro), membrii clubului de loialitate al H&M pot folosi sistemul Looop. Pentru non-membri taxa este de 150 koroane (14,5 euro). Toți banii merg spre proiecte care au legătură cu cercetarea materialelor.

Până în 2030, brandul dorește ca toate materialele folosite să fie reciclate sau obținute prin metode sustenabile, cifră care în 2019 era de 57%.

Looop este creat de organizația non-profit H&M Foundation, în parteneriat cu HKRITA (The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel) și filatura din Hong Kong Novetex Textiles.