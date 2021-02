Colecția de denim lansată de Mango pentru acest sezon va economisi, grație unui proces de finisare ecologic, aproape 30 de milioane de litri de apă.

Unele dintre modele încorporează tehnologii precum laserul sau ozonul, pentru a oferi soluții durabile și eficiente pentru spălarea și finisarea fiecărei haine. „Mango promovează un stil de viață mediteranean, legat de mare și natură, astfel încât clienții săi își vor iubi hainele pentru mai multe sezoane”, se spune în comunicatul de presă.

Versatilitatea și universalitatea denimulului din această colecție face ca piesele să se potrivească tuturor vârstelor și dimensiunilor. Siluetele sunt inspirate din anii 90, iar denimul în tonuri pudrate revine sub formă de cămăși și salopete. În plus, patchwork-ul de pe fuste, pantaloni și jachete reprezintă spiritul anilor 90 și conferă unor piese clasice un plus de carismă.

„Datorită inovației și adaptării tehnologiilor și proceselor durabile, creăm colecții care ne ajută să ne reducem amprenta asupra mediului. Împreună cu alte echipe și furnizorii noștri de îmbrăcăminte și țesături, căutăm în permanență alternative de producție și materiale mai durabile ”, explică Beatriz Bayo, directorul de sustenabilitate al Mango.

Mango intenționează ca, până în 2025, 100% din bumbacul pe care îl folosește să provină din surse durabile și 50% din poliesterul folosit să fie reciclat. De asemenea, până în 2030, ținta este ca 100% din fibrele de celuloză pe care le folosește să fie de origine controlată.

Brandurile de fast fashion sunt deseori învinuite pentru tributul negativ pe care îl au asupra mediului. Mango, ca și alți retaileri mari precum H&M sau Zara, au început să facă eforturi pentru a-și reduce amprenta de carbon prin măsuri vizibile.