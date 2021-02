Așa i s-au aranjat toate, încât Alina Novac a fost nevoită să pornească businessul Novak Couture în plină pandemie. Accesase deja 40.000 euro, fonduri prin programul Start-Up Nation, așa că nu a avut altă cale de ales decât înainte. Doar că, în loc să înceapă cu ținute elegante, a produs mai întâi echipamente de protecție pe care le-a donat spitalelor și celor din linia întâi.

Între timp, lucrurile s-au mai liniștit, iar Alina a reușit să dea startul și producției de haine de damă. Experiență anterioară în industria modei avea deja, din 2016, când a pus bazele atelierului de marochinarie Novak Privé, un precursor al brandului Novak Couture.

Oferta de produse este îmbogățită săptămânal cu piese noi, disponibile pe site-ul propriu, iar din toamna anului trecut și într-un magazin deshis în Uvertura Mall din Botoșani. În doar câteva luni de la deschidere, cifra de afaceri a magazinului a atins 170.000 lei. Deloc rău, pentru un business de pandemie.

Pentru anul în curs sunt preconizate alte două magazine fizice, lansarea unei colecții pentru cei mici și a alteia dedicate unui tânăr pictor talentat, diagnosticat cu autism. Fondurile rezultate în urma vânzării acesteia îl vor sprijini să-și deschidă un atelier sau să studieze pictura. Un alt plan de viitor al Alinei este să unească mai multe branduri locale într-un cluster, pentru a putea să-și valorifice mai ușor produsele pe piață.

Care este povestea din spatele Novak Couture, de ce ai ales să faci modă?

Povestea Novak Couture a început în anul 2018 prin programul de finanțare Start-Up Nation, care a venit în sprijinul nostru cu baza financiară necesară pornirii acestei afaceri. Am constatat că, în pofida faptului că există o vastă varietate de produse în domeniul vestimentar, fiind un sector activ, într-o continuă transformare, totuși nu reușește să acopere nevoile tuturor potențialilor clienți. Așadar, Novak Couture vine cu un concept de brand 100% românesc, cu articole de calitate superioară, design specializat și prețuri pentru toate bugetele.

Cum e să lansezi un brand pe timpul pandemiei, ce dificultăți ai întâmpinat?

Deschiderea atelierului a coincis cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Aceasta perioadă nu a fost o alegere, dar nici motiv de renunțare. Am decis să ne adaptăm situației și să venim în sprijinul persoanelor aflate în linia întâi, care aveau nevoie de echipamente de protecție în lupta împotriva Covid-19. Am renunțat la linia de producție vestimentară pe care o aveam stabilită în planul de business și am început să producem măști și halate de protecție, pe care nu le-am fiscalizat, ci le-am donat unităților medicale, de pază și protecție, asistență socială și voluntarilor. Ulterior, din luna mai, am dat startul producției de articole vestimentare în paralel cu producția de echipamente de protectie. Din nou a trebuit să ne adaptăm planul de business, deoarece piața devenise incertă, și am luat decizia de a deschide și un magazin fizic alături de cel online, pentru a reuși să avem vizibilitate atât la nivel local, cât și național. Magazinul a fost deschis în septembrie 2020 în Uvertura City Mall Botoșani, și până în prezent a înregistrat o cifra de afaceri de 170.000 lei.

Cât ai investit până acum?

Investiția inițială a fost de 40.000 euro, asigurată prin programul de finanțare Start-Up Nation. Ulterior, a fost necesara investiția pentru shop-ul online www.novakcouture.ro și amenajarea și lansarea magazinului fizic, investiții care s-a ridicat la aproximativ 15.000 euro.

Investițiile care presupun asigurarea materiei prime, cheltuielile fixe și marketingul sunt asigurate din reinvestirea încasărilor lunare. Fiind o afacere la început, nu putem vorbi de profit, ci de strategii de continuare a dezvoltării pe termen mediu si lung. Însă, ca imagine de ansamblu, putem vorbi de o cifră de afaceri de 170.000 lei realizată în șase luni de functionare, în conditii austere din cauza contextului pandemic, dar care ne-a impulsionat să ne autoevaluam și reinventăm de la lună la lună.

Care este conceptul pe care vă bazați, cui vă adresați și ce înseamnă asta, ca tipologie de produs?

Ne concentrăm pe producția de articole vestimentare dedicate femeilor de toate vârstele. Piese noastre promovează frumusețea distinctă a fiecărei femei și readuce în prim plan eleganța clasicului în lumea modernă. Designul ales se diferențiază prin rafinament, completat de materiale și accesorii de înaltă calitate. Prețurile promovate au fost stabilite în urma unei analize efectuate pe baza venitului mediu al clientelei targetate și a puterii de cumpărare. Avem o largă diversitate și lansăm noi articole săptămânal, iar promoțiile reprezintă un element surpriză în fiecare lună.

Ce faceți inhouse, design, dezvoltare de produs, chiar producție?

Linia de producție Novak Couture este una completă, întregul proces de producție fiind realizat de echipa atelierului. De la design, croit, mostrare, dezvoltare de produs, până în etapa finală de producție și verificare a calității. Departamentul de vânzări și marketing are ca responsabilitate plasarea produselor în magazinele Novak Couture și promovarea acestora pe piața națională.

Cum vă descurcați cu sursele de materie primă, de unde sunt furnizorii?

În cazul nostru, principalii furnizori sunt cei de materii prime şi accesorii, în marea lor majoritate din România și din UE. Aprovizionarea cu materii prime se programează cu trei luni înainte de a pune în flux modelul confecţionat din materialul respectiv, pentru a se putea respecta graficul de furnizare a producţiei. Preţul oferit de furnizori la rândul lui este un element care poate obliga ridicarea preţurilor la produsele finite, astfel că una din sarcinile departamentului de achiziții este negocierea şi găsirea furnizorilor cu preţurile cele mai reduse, dar cu nivel de calitate ridicat.

Lucrați cu colecții de sezon, colecții-capsulă sau lansați frecvent piese noi?

Novak Couture s-a lansat pe piață cu un concept de produs activ, respectiv plasarea de produse noi în fiecare săptămână. Toate produsele sunt adaptate la cerințele impuse de sezon, dar fără să facă parte dintr-o colecție prestabilită. În planul de dezvoltare pe termen lung, avem prevăzut și acest aspect, de a lansa colecții de sezon, colecții dedicate unui anumit eveniment sau chiar unei persoane în vederea omagierii acesteia.

Care au fost piesele cele mai apreciate de cliente, pe care le reluați în fabricație?

Spre încântarea noastră, reacțiile clientelei au fost foarte încurajatoare, majoritatea articolelor au solicitat noi serii de producție, indiferent de categorie. Un succes foarte mare au înregistrat și accesoriile personalizate Novak Couture – eșarfe deluxe cu diverse printuri și acoperitoare faciale.

Cum reușiți să aveți prețuri atât de decente, la o producție în România?

Politica de preț a fost stabilită pe mai multe criterii, cele principale fiind puterea de cumpărare a clientului targetat și de marketarea unui brand nou pe piață. Prețul este calculat în funcție de complexitatea operațiunilor și a materialelor utilizate, însă o atenție sporită este îndreptată și asupra accesibilității articolelor, pentru a încuraja un număr cât mai mare de potențiali clienți să ne descopere.

Ce planuri aveți pentru 2021, ce sperați să vă aducă?

În 2021, Novak Couture urmărește creșterea vizibilității online și preconizează lansarea a încă două magazine fizice. Momentan ne aflăm în procesul de prospectare a pieței pentru a identifica locurile optime de deschidere.

În desfășurare se află producția unei colecții pentru copii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani sub brandul Miss Novak și a unei colecții speciale dedicate unui tânăr de 16 ani care, la vârsta de 4 ani, a fost diagnosticat cu autism. Ulterior, fără să urmeze niciun curs de pregătire, băiatul s-a dovedit a fi un pictor foarte talentat, iar la vârsta de 10 ani directoarea școlii i-a organizat chiar o expoziție personală. Locuiește în mediul rural și face naveta în fiecare zi la Botoșani pentru a-și urma visul. Am decis să-i venim în sprijin și să creăm o colecție dedicată lui, iar lucrările sale să fie imprimate pe materialele articolelor vestimentare Novak Couture. Acestea vor fi scoase la licitație, iar cu banii obținuți dorim să-i oferim o bursă pentru studii sau să-l ajutăm să-și înființeze un atelier de pictură pentru a-și dezvolta și valorifica talentul nativ.

Fiind un brand de articole vestimentare fabricate în România, Novak Couture susține și încurajează promovarea produselor românești, fapt pentru care își propune ca pe termen lung să unească mai mulți producători locali într-un cluster care să reprezinte un nou trend de dezvoltare pe piața de fashion cu branduri 100% autohtone. În susținerea acestei inițiative, Novak Couture are în vedere dezvoltarea unei rețele de magazine Multistore, ca un instrument prin intermediul căruia producătorii români să își poată promova propriile creații.