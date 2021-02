Nu sunt mulți dintre noi cei care reușesc să-și mobilizeze forțele și să-și dedice viața întrajutorării semenilor lor. Societatea contemporană, tarată de consumerism și plăceri efemere, preferă să uite de ratații, nefericiții și bolnavii care strică imaginea frumoasă de instagram a unui prezent mereu estetic. Societatea românească în particular are mari lacune în acest sens, iar dacă statul lasă să se prăpădească cu zile oameni aflați în nevoie, cazuri sociale sau umanitare, speranța stă tot în inițiative particulare.

Samuel Negoiescu este arădeanul care în 2007 a pus bazele asociației umanitare Speranța pentru România, prin care ajută persoane aflate în nevoie, în special bolnavi de cancer, bătrâni și familii sărace. Fiecare caz este unic și fiecare are nevoie de ajutor, așa încât, pe lângă donațiile clasice, Samuel a gândit și alte modalități de a strânge fonduri. Una dintre ele este o librărie creștină online, care funcționează deja din 2012, iar cea mai recentă este o platformă cu vânzare de textile de casă, Finette.ro.

Vânzările de produse textile se fac în cadrul asociației, iar o parte din profitul obținut merge în scopuri umanitare. Samuel Negoescu explică pentru Dialog Textil cum a reușit să pornească magazinul online în plină pandemie și ce rezultate are până în prezent. Ideea în sine nu este nouă, organizații precum Oxfam funcționează din 1942 și are campanii de nivel internațional, iar magazinele sale cu haine second-hand împânzesc străzile din Marea Britanie. Finette.ro este însă un magazin online unde clienții găsesc lenjerii de pat și cuverturi noi, din import sau de proveniență românească.

Când ați dat drumul acestei inițiative și de ce v-ați oprit la textile de casă?

Noi deja activam cu asociația în vânzări online în scop caritabil din 2012, deci avem ceva experiență, doar că în alt domeniu, nu în cel al textilelor. Planul de a face un magazin online de lenjerii de pat s-a născut în 2015, însă nu am avut posibilitatea să îl lansăm până recent, mai precis în septembrie 2020.

Am ales domeniul textilelor pentru că este unul cu potențial, și am simțit că ar exista o nișă în această zonă. În 2015, când s-a născut această idee, piața online în acest domeniu încă era neacoperită în mare parte, acum însă lucrurile stau cu totul diferit. Concurența este foarte mare.

Cu ce furnizori lucrați? Sunteți în căutarea altor parteneri pentru un portofoliu mai vast?

În momentul de față lucrăm cu mai mulți furnizori, îi amintesc aici pe Talis și Ralex Pucioasa. Da, suntem în căutarea de noi parteneri, pe mai multe categorii de produse. Nu dorim să ne oprim doar la lenjerii de pat, cuverturi și pilote, ci dorim pas cu pas să oferim și să abordăm toată gama de textile pentru casă: draperii, prosoape, perdele, saltele, covoare, preșuri etc.

Cum reacționează furnizorii când le explicați motivul înființării magazinului, vă oferă niște prețuri mai bune?

Nu am încercat să negociem cu furnizorii prețuri speciale, chiar dacă noi vindem produsele în scop caritabil.

Ce rezultate ați avut până acum și ce cazuri ați reușit să ajutați în ultima vreme?

În primele trei luni de activitate am preluat cazul lui Alin Amariei, un băiețel de 12 ani, din Constanța, care suferă de cancer pe creier. Acesta urma să facă două operații pe creier în Turcia în decembrie 2020. Astfel, eforturile magazinului Finette au fost să reușim să acoperim o sumă cât mai mare din costul operației.

În final, Alin a făcut trei operații care în total au costat 30.500 de euro. Din această sumă, Finette a contribuit cu 7.000 de euro, restul fiind acoperită din donații de pe platforma noastră www.sperantapentruromania.ro .

Pentru 2021, dorim să ajutăm mai mulți copii bolnavi de cancer și leucemie. Chiar în aceste zile, ne-a ajuns în atenție o fetiță de 7 luni din Timișoara care suferă de cancer la ochi și face tratamentul în Elveția. Încercăm ca o parte din costurile aferente acestui tratament să le acoperim noi.

Cât de generoși sunt românii pe timp de pandemie sau problemele și incertitudinea le pun generozitatea în stand by?

Românii sunt generoși, și asta se poate vedea pe platforma noastră de donații www.sperantapentruromania.ro . Însă, ca orice om, donatorul are nevoie de încrederea că donația lui va ajunge la destinație. Când am construit platforma eforturile noastre s-au concentrat pe oferirea de transparență și încredere. Momentan, chiar dacă a fost pandemie, nu am simțit o scădere a donațiilor.

În privința vânzărilor online în scop caritabil, oamenii încă nu sunt obișnuiți cu o astfel de abordare. De obicei, se fac tombole sau se vând produse simbolice pentru a strânge fonduri pentru un caz medical.

Strategia noastră este total diferită. Noi vindem produse de calitate, ca orice alt magazin online, plătim taxe și impozite, avem angajați, plătim TVA și realizăm un profit net. Practic, prin Finette ajutăm un caz medical datorită faptului că oferim mediatizare, le oferim celor care nu doresc să comande un produs posibilitatea să doneze, să ia legătura direct cu beneficiarul, iar la final direcționăm o parte din profitul net către astfel de cazuri.

Ce planuri aveți pentru magazin?

Planurile țin de extinderea ofertei noastre de produse, de implementarea unei strategii de marketing pentru a ne face cunoscută activitatea și de creștere a poziționării pe Google. Efectul va consta într-o creștere a vânzărilor și donațiilor, și în felul acesta vom reuși să ajutăm cât mai mulți copii bolnavi de cancer, leucemie sau alte boli grave.

Spuneați ceva de o altă platformă cu vânzare de cărți, cum merge?