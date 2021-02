Liliana Șelaru a fost una dintre cele mai plăcute surprize de început de an. Tonică, optimistă și încrezătoare, fostă profesoară de matematică și director de program al Bisericii Negre din Brașov, Liliana Șelaru mi-a arătat că poți să-ți schimbi viața radical, la orice vârstă, dacă simți că mergi în direcția bună.

Acum aproape doi ani a înființat Croitoria Perfect Fit, adresată clientelor care vor să poarte hainele, nu doar să le țină în șifonier. Prin urmare, în croitoria ei din centrul vechi al Brașovului nu veți găsi rochii de ocazie, ci ținute de toată ziua care să le pună în valoare pe doamnele care le îmbracă.

Când ați înființat Croitoria Perfect Fit, care este povestea din spatele afacerii?

Am înființat-o în mai 2019, chiar de ziua tatălui meu – o foarte frumoasă coincidență. Povestea din spatele ei este de fapt povestea întregii mele vieți, căci am cusut haine de când mă știu. Viața m-a purtat pe diferite căi – profesoară de matematică, vânzări în multinațională, directoare de program la Biserica Neagră, dar cusutul m-a însoțit tot timpul. Copil fiind, am cusut pentru păpuși și era o mare realizare când reușeam să obțin de la croitorese resturi de materiale. Era raiul pe pământ pentru mine când mergeam vara la mătușa mea, care era croitoreasă. Ea păstra în pod saci cu resturi pentru mine. În liceu mi-am scurtat sarafanul de la uniformă și mi-am modificat fustele și pantalonii. Apoi, în facultate, mi-am cusut tot ce mi-am dorit: palton, costum de baie, sacouri, fuste pantalon…

Când m-am căsătorit, bineînțeles că mi-am cusut singură rochia de mireasă, apoi și pe cea de nașă, ajungând la 52 de ani să-mi văd visul împlinit: o croitorie, în care ne preocupă înțelegerea clientei, a dorințelor ei și executarea întocmai a ceea ce-și dorește ea.

Cum a evoluat, v-ați creat o bază de clienți stabili?

Evoluția a fost una mai lentă, căci în primul an mai lucram full time la biserică și pentru croitorie a trebuit să fac toate demersurile – preponderent birocratice – de a respecta proiectul, căci am pornit ca un start-up. La baza de cliente lucrăm permanent. Ea începe să se contureze.

Ce produse lucrați, cine este clientela dvs.?

Hainele noastre vor să fie purtate, nu depozitate este sloganul nostru. Deci coasem produse care le lipsesc doamnelor din garderobă, astfel încât să punem în valoare doamna care poartă ținutele noastre. Am cusut rochii, fuste, cămăși, paltonașe, costume, salopete, bluzițe, cam orice și-ar putea dori o doamnă. Clientele noastre sunt doamne care au mărimi atipice, care cu greu își găsesc mărimea potrivită în magazin și doamne care au un stil bine definit, dar care din cauza tendințelor modei nu-și mai găsesc ținute care să le placă. De asemenea, clientele noastre cunosc și apreciază munca noastră, care nu este deloc una ușoară.

Pentru că avem ca valoare sustenabilitatea, ajutăm clientele noastre să-și remodeleze garderoba și refacem sau ajustăm ținute care nu se mai potrivesc. Pe scurt: creăm ținute noi, completăm garderoba existentă cu piese lipsă și ajustăm ținute care nu se mai potrivesc.

Cum v-a afectat pandemia de coronavirus, cum reușiți să supraviețuiți în aceste condiții dificile?

Pandemia ne-a încetinit clar ritmul. Nemaiputând circula liber, clientele nu au mai putut veni la atelier. Ce ne-a ajutat? Relațiile și comunitatea. Am ținut legătura cu alți antreprenori și am putut primi diverse comenzi, căci la început nu se găseau de nici unele: măști, halate sau botoși. Am cusut halate pentru medici, botoși pentru spitale și măști, pe care am început prin a le dona. A fost provocator să reușești prin telefon și laptop să obții materiale și să organizezi producția de la distanță. Dar am reușit să supraviețuim respectând condițiile stricte din proiect, dar și pe cele legate de carantină.

Care sunt cele mai interesante piese pe care le-ați lucrat? Cât durează o comandă de obicei?

Avem în palmares câteva reușite: rochii după fotografii ale unor personalități sau ținute de podium de la marile case de modă. Suntem o echipă bine echilibrată și împreună dăm de capăt celor mai provocatoare modele, pe care bineînțeles că trebuie să le adaptăm și pe corpul clientei. Dar avem reușite și de genul că am creat împreună cu clienta modelul de vis pe care apoi l-am adus în realitate. Desenăm pe un crochiu modelul descris de clientă și după ce desprindem foaia de calc pe care am desenat de pe crochiu rămâne doar modelul. Este o încântare să privești cum se luminează fața clientei la vederea ținutei pe care ea o visa. Și una și mai mare este atunci când produsul este gata. Cireașa de pe tort este când clienta pleacă gata îmbrăcată din atelier. Durata unei comenzi variază în funcție de complexitate și de disponibilitatea clientei de a veni la probă: de la o săptămână la alta dacă nu este necesară nicio probă, 10-14 zile dacă este necesară o probă și 20 de zile dacă sunt necesare două probe.

Care sunt prețurile pe care le practicați și cum lucrați, aveți stocuri de materiale sau vine clientul cu țesătura?

Cu privire la prețuri, ne străduim să ne acoperim cheltuielile, care sunt în cea mai mare parte cele salariale și cele pentru chirie. Croitoria la comandă este o muncă atât fizică, cât și intelectuală, a cărei valoare este din păcate mult subestimată. Ne străduim și aici să lucrăm transparent și să educăm publicul larg despre această meserie. Iar cu privire la materiale, lucrăm atât cu ale noastre, nu avem stocuri mari, cât și cu ale clientei. De la câțiva furnizori avem mostre de materiale și le achiziționăm în momentul în care o clientă alege un anumit material.

Există o tendință înspre artizanat și customizare? Ați observat că a crescut numărul croitoriilor din Brașov?

Cu siguranță, există o tendință de reinventare a unor modele tradiționale, dar și customizare prin broderii sau alte accesorii. Noi promovăm un stil mai puțin sofisticat, care să fie versatil și să servească nevoilor clientei în diferite situații. Cu toate acestea ținutele noastre sunt unicate, așa cum fiecare om este unic.

Sincer, nu am observat creșterea numărului de croitorii, din contră, pe parcursul meu de la momentul la care am scris proiectul și până acum un an am asistat personal la închiderea a trei croitorii. Probabil că în incinta marilor magazine din malluri s-au mai înființat altele care să facă ajustări de ținute, dar acelea nu fac comandă.

Cum vedeți viitorul croitoriei pe comandă, în condițiile în care mallurile sunt pline de branduri internaționale?

Mi-am pus și eu această întrebare. Ce mai căutăm și noi pe piață în condițiile în care nu numai mallurile sunt pline, dar și o multitudine de alte magazine, de la outleturi la piețe. Chiar și garderoba multor doamne este plină. Ideea mea este să educăm clientele în a aloca timp pentru o garderobă bine alcătuită, cu piese care să fie purtate, nu doar depozitate. Asta înseamnă în primul rând definirea stilului și apoi alcătuirea unei capsule care să fie de bază și care să ajute clienta să aibă încredere în ea, să aibă mai puține bătăi de cap cu alegerea ținutelor de zi cu zi și să facă și economie de timp, cea mai importantă resursă a noastră. Așa cum ar trebui să procedăm în fiecare domeniu al vieții: să fim mai economi și să nu risipim resursele.