Pe toată perioada lunii aprilie se va desfășura experiența educațională organizată de Conscious Fashion Campaign în colaborare cu Națiunile Unite – ‘Discover the Sustainable Development Goals – To Make Peace With Nature’.

Evenimentul, susținut de Arch and Hook, bluesign, Lenzing și TIPA, își propune să consolideze angajamentul sectorului modei la nivel mondial pentru susținerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Centrul de educație digitală va conține filme scurte, documentare, rapoarte, grafice, videoclipuri, instrumente și resurse informaționale de la agențiile Națiunilor Unite, organizații de mediu și inițiative de fashion.

Participarea este gratuită. Doritorii vor putea accesa conținutul care îi interesează, iar documentele și rapoartele vor putea fi salvate și descărcate pe tot parcursul celor 30 de zile.

„Pe măsură ce industria modei își revine după pandemia de COVID-19, devine tot mai important ca schimbarea sistematică să fie prioritară pe întregul lanț valoric. Acum este momentul să abordăm urgența privind schimbările climatice dacă vrem să îndeplinim obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite”, se spune în comunicatul organizatorilor.

Dintre organizațiile participante se numără membri ai secretariatului general al Națiunilor Unite, Australian Fashion Council, 1% for the Planet, Fundația AWAJ, BCorp, Canopy, Climate Cardinals, Consiliul designerilor de fashion din America, Fundația Ellen MacArthur, Fashion Act Now, Fashion Revolution, Fashion Roundtable, Fashion Takes Action, Institute of Positive Fashion, Nest, PangeaSeed, Peace Boat, Redress, Remake, Textile Exchange, The Climate Council, The Sustainable Angle și Transformers Foundation.