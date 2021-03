Andra Clițan, designerul brandului MA-RA-MI, a realizat în lockdown o colecție pe două continente. Asta pentru că de doi ani predă modă la universitatea din Sharjah, Emiratele Arabe Unite. De acolo a purtat dialoguri creative cu cei de acasă, artiști și artizani, prieteni care și-au mobilizat energiile într-un proiect de suflet care trimite spre atemporal și îmbrățișarea naturii. Mai mult, pandemia i-a oferit timpul necesar pentru a porni proiecte noi, nu doar în zona de fashion, ci și în cea culturală și educațională.

Foto campanie – Adrian Bulboacă / Foto copertă – Adrian Chambre

Cum ți-a fost în pandemie?

Nu prea am simțit apăsarea în lockdown, pentru că în Emirate situația a fost mai lejeră. Am continuat să mă ocup de brandul propriu MA-RA-MI, am obținut un grant pentru Islamic Art Festival și am avut proiecte creative, de artă textilă, în cadrul unor expoziții de grup. Cea mai recentă colecție a mea, „Simte Pământul/Feel the Earth”, se înscrie în cadrul unui proiect multidisciplinar, din care fac parte prieteni buni de-ai mei din România, din diferite ramuri creative, actori, fotografi, meșteșugari din Maramureș cu care colaborez de mult, plus asociația La Blouse Roumaine. Este vorba de o colecție pentru toamna acestui an, care însă are un caracter atemporal, și se va continua cu o colecție de primăvară.

Unde s-au făcut pozele de campanie?

Aici este o altă poveste cu miez: la Piscu, un sat de olari din apropierea Bucureștiului. Vrem ca un procent din vânzări să fie direcționat pentru reconstrucția casei lui Alex, un băiat de 14 ani care visează să devină olar. Pentru vară vrem să facem ședința foto în Maramureș, unde-l vom avea ca exemplu de olar pe cunoscutul artizan Daniel Leș.

Ce v-a determinat să porniți acest proiect?

Pandemia a oprit activitatea multor artiști, în special actori sau cântăreți. Am plecat de la premisa că, în loc să aștepți să ți se ofere roluri, mai bine ți le creezi singur. Prietenii mei Flavia, Pavel și Cornel, personajele din campanie, sunt toți artiști talentați. Vrem ca toți cei implicați să beneficieze cumva în urma acestui proiect și credem că după pandemie tendința întoarcerii spre comunitate va prinde și mai mult cheag. Practic, comunitatea noastră a existat dintotdeauna, doar că nu era definită în mod formal, să zic așa.

Multe dintre proiectele tale s-au învârtit în jurul lânii, te atrage perenitatea acestei fibre naturale?

Da, am folosit mult lâna, în special pentru colecțiile de toamnă/iarnă. Pentru cele de vară voi folosi și pânză topită de la DeFlorian, dar și alte materiale naturale cum ar fi cânepa.

Ce alte planuri ați schițat pentru viitor?

Intenționăm să organizăm și niște tabere de creație în această vară, în Maramureș. Vom vedea dacă situația din țară o va permite. Acestea vor fi grupate pe diverse activități, fie olărit, artă textilă, muzicală, fotografică.

Care e raportul tău cu trecutul? Dar cu prezentul?

Trecutul, cu tot ce presupune acesta, m-a ajutat să devin ceea ce sunt astăzi.

Prezentul oferă posibilități infinite, atâta timp cât învățăm să trăim în acesta, lucru care este tare greu de realizat câteodată, dar pe care încerc să îl practic tot mai bine.

Care este piesa vestimentară cu cel mai mare potențial în prezent?

Aș spune tot ce este versatil, comod, ușor de asociat cu alte piese vestimentare, din materiale naturale, plăcute la atingere. Cămașa ar putea fi un astfel de obiect, poate oferi infinite posibilități dacă urmează aceste proprietăți.

Care e atitudinea ta față de social media?

Cred că pe plan personal sunt destul de atentă să o folosesc, dar mă bucură pentru conexiunile pe care le oferă, atât cu cei dragi, cât și cu cei mai îndepărtați, este o cale de a mă reconecta. Pe plan profesional, poate fi o cale de comunicare eficientă a filosofiei de brand, oamenii care lucrează în spate, ideile care se doresc a fi transmise, însă nu este mereu lipsită de capcane.

În ce direcție va merge industria, ce crezi?

Sper cu tărie să se întoarcă cât mai mult înspre oameni, înspre comunități, înspre realitatea care ne înconjoară la nivel personal pe fiecare, înspre esența omenească. Mi-ar plăcea să nu ne întoarcem la acel consumerism excesiv și la viteza cu care se întâmpla totul înainte.

Există o tendință sau un produs care reflectă stilul vestimentar masculin în prezent? Dar pe cel feminin?

Părerea mea este că autenticitatea reflectă cel mai bine stilul vestimentar, fie că e masculin sau feminin. Cred cu tărie că asta ne dă unicitate pe plan individual, și ar trebui să fie o alegere personală, ceea ce este mai potrivit pentru fiecare, nu neapărat ceea ce este în ultimele tendințe.

Ce impact are criza actuală asupra raportului oamenilor cu moda și hainele?

Nu îmi dau seama ce impact are această criză asupra tuturor, pentru că, în ciuda situației prezente, opiniile oamenilor sunt foarte segmentate. Pot însă să spun că eu și cei apropiați, cu a căror opinie sunt la curent, reconsiderăm tot ce cumpărăm, încercăm să refolosim, cumpărăm mai puțin și mai bun, mai autentic, mai local, ne dorim să cunoaștem povestea sinceră din spatele fiecărei piese cumpărate, să aducem o contribuție comunității. Mă bucură enorm aceste lucruri, în ciuda faptului că, sigur, nu este deloc ușoară perioada prin care trecem pentru nimeni.

Ai o mantra personală?

„Be kind and grateful and always show up”.

MA-RA-MI 2021

Simte Pământul/Feel the Earth

Inspirată de Maramureșul nativ și tradițiile sale ancestrale, prima capsulă a colecției are în centru tricotajele manuale din lână, cu motive ce împletesc estetica și semnificația simbolurilor de pe porțile maramureșene și modele ce amintesc de puloverele irlandeze, adoptate ca limbaj universal al tricotajelor din întreaga lume. Simbolurile sculptate pe poartă au ca scop protecția și purificarea membrilor familiei în momentul trecerii pe sub ea. Unul dintre ele este funia răsucită, omniprezentă în Maramureș, ce simbolizează legătura dintre cer și pământ, viața cu binele și răul ce merg împreună.

Accesoriile croșetate manual de Monica Varga au fost concepute de creatoarea de bijuterie contemporană Ioana Matei.

Colaborarea cu artizanii este o relație profundă și constantă pentru Andra Clițan, fiind una dintre valorile principale ale casei MA-RA-MI. Echipa colecției le include pe Dana Dobrai (broderii), Monica Varga (tricotaje), Dana Roman (confecționer), care trăiesc și creează în Maramureș.

Ținutele sunt purtate cu încălțăminte Musette, concepută și produsă în România.

Actorii Flavia Hojda, Pavel Ulici și Corneliu Ulici, sub direcția creativă a fotografului Adrian Bulboacă, sunt personajele unei serii de povești care explorează relația oamenilor cu Pământul, de la miturile și tradițiile lumii la descoperirile științifice contemporane.

Colecție

Director creativ – Andra Clițan

Tricotaje – Monica Varga

Broderii – Dana Dobrai

Confecții – Dana Roman

Accesorii – Ioana Matei

Încălțăminte – Musette

Campanie

Concept – Andreea Tănăsescu

Consultant cultural – Irina Apan

Personaje – Flavia Hojda, Pavel Ulici, Corneliu Ulici

Styling – Speri Enescu

Make-up – Karina Dumitru