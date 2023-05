Comparativ cu anul 2021, când cifra de afaceri totală a fost de 26 milioane de euro (22 milioane euro cifra de afacere netă), în 2022 aceasta a însumat 40 milioane de euro (33,7 milioane euro cifra de afacere netă).

Pe lângă rezultatele pozitive din perioada post-pandemică, retailerul a avut și o extindere semnificativă a rețelei de magazine. La finalul anului 2021, grupul Various Brands și GRID opera un total de 40 de magazine.

“Această extindere a rețelei de magazine a inclus inaugurarea unui magazin Various Brands în Satu Mare, deschiderea a trei magazine noi GRID în orașele Brașov, Cluj și Constanța și relocarea magazinului concept Various Brands din Craiova. În plus, chiar la final de 2021, am reușit să deschidem și primul magazin din afara țării, în Bulgaria, marca GRID”, declară co-owenerul Nicolae Popa.