CommonParts este un proiect de regenerare a modei, prin folosirea deșeurilor rezultate în urma proceselor de producție sau a celor postconsum. Ana Dinuța, fondatoarea brandului, este implicată trup și suflet într-un concept în care crede și pe care-l promovează nu doar creativ, ci și prin alegerile pe care le face zi de zi.

Chiar dacă piața locală încă nu conștientizează nevoia de fashion sustenabil, Ana se plasează pe poziția de deschizător de drumuri. Produsele sale nu au doar amprentă de carbon zero, deci pot oferi acea stare de bine consumatorilor responsabili, ci sunt și plăcute estetic, extrem de important, pentru că fără atractivitate moda nu și-ar avea rostul. CommonParts este despre motivații, autenticitate și nevoia de a descuraja consumerismul.

Înțeleg că ai ales să mergi în direcția sustenabilității de la început? Ce te-a motivat?

Motivația mea a venit dintr-o direcție pe care mai nimeni nu o poate recunoaște în produsele CommonParts. Mai exact, eu cred că cel mai bun design de produs sau serviciu este cel care vine să acopere o nevoie din piață despre care încă nu se știe că există. Vezi exemplul cu apa plată îmbuteliată, de al cărei succes tare mă mai îndoiam la început. Sau telefoanele inteligente și rețelele de socializare, care s-au transformat rapid din opțional de lux în dotare de bază. Cât despre motivația mea, aceasta a venit ca un fel de revelație pe când mă documentam despre problemele actuale din modă. Voi da un singur exemplu: degradarea Mării Aral, odată cu programele de irigații extensive ale culturilor de bumbac. Aceasta a ajuns, de la dimensiuni puțin mai mici decât 1/3 din România actuală, la trei lacuri a căror suprafață însumată abia ajunge la dimensiunea județului Argeș. În plus, ce m-a activat pe mine a fost risipa incredibilă din industria modei. Pe românește: după ce secăm mări și deșertificăm zone ca să ne coasem tricouri, le aruncăm după un sezon de purtare. Astfel, am ales să lucrez cu ceea ce se risipește, cu resturi textile și articole deteriorate ajunse la sfârșitul vieții, adică să fac ceea ce se numește upcycling.

Cum ai gândit conceptul brandului și cui se adresează?

Common Parts expune în primul rând o estetică de proces, prin care părțile se compun pentru a crea un întreg. Am ales să expunem acest proces “constructivist” din două motive: primul este legat tocmai de materia primă folosită (resturi rezultate în procesul de croire industrială sau haine vechi recuperate de la cunoscuți sau de la magazine second-hand), iar al doilea este legat de misiunea brandului, de a transmite un semnal pentru conștientizarea puterii acțiunilor făcute împreună. Și ajungem astfel la targetul brandului, dificil de definit în termeni tradiționali. Nu ne adresăm unei anumite tipologii stilistice sau categorii de vârstă. Din contră, ne dorim un public cât mai divers. E dificil să restricționez targetul la femei pentru că știu că acesta este valabil doar acum, pentru încă unu-două sezoane, deoarece vom avea și produse unisex și masculine. Ce au totuși în comun cei care poartă Common Parts? Autenticitate, puterea alegerii libere și conștiente și siguranța de sine necesară pentru a influența prin puterea exemplului personal.

Cum îți gândești parcursul, pe colecții de sezon, capsulă sau piese disparate?

Am hotărât să lucrăm cât mai mult la comandă, din dorința de a descuraja consumerismul și supraproducția. Prin urmare, producem o serie de prototipuri pe care apoi le replicăm asemănător pe bază de comandă. Spun asemănător pentru că, deși folosim același tipar pentru un anumit model, nu îl reproducem identic în ceea ce privește materialul, aranjamentul sau culorile. Pe de-o parte, ca o consecință a materiei prime folosite, căci niciodată nu vom putea strânge suficiente resturi sau tăieturi din același textil pentru a produce 50 de articole identice. Pe de altă parte, ca valoare adăugată – aceea de unicitate. Așadar, noi lansăm într-adevăr minicolecții de sezon, în formula tradițională vară/iarnă, doar că o facem în sezonul curent. Mai exact, acum pregătim o minicolecție pentru vara lui 2021, iar articolele conținute se vor putea executa similar și livra pe bază de comandă în termene cuprinse între 3 și 14 zile. În plus, pentru a obține cât mai des feedback de la clienții noștri și pentru a le cunoaște mai bine cerințele și așteptările, lansăm o dată la una-trei săptămâni un produs unicat pe care îl prezentăm pe instagram sub denumirea #instaweekly unique items. Având în vedere că la CommonParts nu facem discounturi de extrasezon și chiar avem o politică antidiscount – pe care îl considerăm un artificiu de marketing, pentru că încurajează cumpărăturile din impuls, pentru noi este destul de puțin relevant sezonul. Pe de altă parte, nu putem obține feedback de la clienți pe o geacă de iarnă în luna iulie, când lumea caută costume de baie. Prin urmare trebuie să fim prezenți și cu articole noi de sezon.

Cum obții materia primă, ai apelat și la fabrici?

CommonParts este un brand care face upcycling și lucrează cu deșeuri textile rezultate în procesul de croire industrial sau alte tipuri de textile recuperate. Așadar, la nivel teoretic, materia primă este disponibilă din plin, având în vedere că România este încă printre cei mai mari producători europeni de confecții în lohn. Practic însă, procedura este mai complicată, deoarece nu avem ca obiect de activitate colectarea deșeurilor textile. Cu toate acestea se găsesc formule, însă deocamdată putem face asta doar la nivel mic și cu impact redus. Spre exemplu, din resturile rezultate într-o zi la o fabrică de confecții cu 200 de angajați, eu pot face 10-20 de articole la costuri de producție de două-trei ori mai mari decât produsele din croirea cărora au fost recuperate.

Cât de educat e clientul de fashion în privința alegerilor sustenabile? Este lumea dispusă să plătească mai mult pentru piese realizate fără amprentă de carbon?

Dacă vorbim despre clientul din țara noastră, abia a terminat clasa pregătitoare de la școala de sustenabilitate. Nu, lumea nu este dispusă să plătească mai mult pentru aceste piese. Dar, valul de conștientizare vine cu putere de la Vest. În fapt, statisticile spun că am fi pe un vârf de conștientizare a problemelor de sustenabilitate și inevitabil aceasta va atinge și domeniul textilelor, chiar dacă cu ceva întârziere.

Cum ți-a mers anul trecut, cum ai supraviețuit?

Anul trecut nu ne-a ajutat deloc pe partea de business efectiv, dar ne-a ajutat mult pe partea de conștientizare. Fiind un brand mic care lucrează la comandă, am reușit să ne adaptăm rapid atât la materia primă disponibilă (am recuperat haine și alte textile folosite de la prieteni și vecini), cât și la tipul de articole cerute – tricouri, hanorace și în general orice poate fi folosit și în casă și pe stradă.

Dar anul acesta, ce planuri ai?

Anul acesta fac tot posibilul să mă concentrez mai mult pe marketing și comunicarea social media. Deocamdată, planurile includ pe de-o parte încercarea de a obține feedback din alte piețe – și aș menționa aici începerea din mai-iunie a două colaborări: cu o platformă digitală din New York și cu una din Berlin –, iar pe de altă parte continuarea optimizării pe partea de produs. Referitor la produs, am în plan un proiect foarte interesant pentru care căutăm parteneri sau colaborări cu producători locali, tocmai în ideea că unui brand de upcycling i-ar sta foarte bine pe lângă un mare producător, cel puțin în ceea ce privește materia primă, cu beneficii pentru ambele părți și mai ales pentru clienți.

Ce impact are criza actuală asupra raportului oamenilor cu moda și hainele?

Sectorul de fashion a fost grav afectat de această criză prin scăderea vânzărilor, fapt ce a dus la multe comenzi anulate, magazine închise, slujbe pierdute și suferința generală a celor care lucrează în domeniu. Această criză a adus la lumină tot ce era în neregulă cu sistemul și a accelerat nevoia de reconfigurare sistemică, care oricum crescuse progresiv în ultimii ani. Acum se discută mult despre nevoia imperativă de a reseta industria. COVID-19 a generat oportunități pentru catalizarea schimbărilor necesare în fața urgenței climatice pe care o înfruntăm – pe lângă paradigma dominantă a supraproducției și supraconsumului, către un nou sistem bazat pe principii regenerative.

Ceea ce vedem și putem măsura ar fi comportamentul consumatorilor: aceștia s-au îndreptat către online sau preferă anumite produse care răspund mai bine modului de viață actual, dar nu s-au schimbat notabil în ceea ce privește alegerile. Oamenii cumpără în continuare branduri la reducere. Ce observ este că în cele din urmă a luat amploare reală și în România sectorul de revânzare și reutilizare a hainelor, dar nu îmi dau seama dacă are neapărat legătură cu criza. Intuiesc mai degrabă că acest trend ar fi venit oricum, fiind susținut de alte componente sociale și de o estetică asumată de generația aceasta.

De aici și până la a ne asuma o estetică a textilelor confecționate din resturi și la a fi mândri să purtăm un articol doar pentru că nu contribuie la distrugerea mediului mai e doar un pas. CommonParts este deja aici pentru a oferi acest lucru.