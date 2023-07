În aceste zile (20-22 iulie) are loc la Sibiu festivalul Feeric Fashion Week, unul dintre cele mai longevive evenimente de modă din România, într-un format Fur Free, arată Humane Society International/Europe.

Printre brandurile și designerii de modă care și-au anunțat participarea la festivalul de modă de la Sibiu se numără și studenți la creaţie de modă şi design vestimentar de la universități din Europa Centrală și de Est, Asia Centrală și Africa de Nord.

“Este un mesaj important, dat prin faptul că un cunoscut festival de modă din România a decis pentru prima dată să promoveze mărcile care nu folosesc blănuri pentru realizarea articolelor vestimentare. Speranța noastră este că legislația privind închiderea fermelor de blană din țara noastră va fi votată în curând de Camera Deputaților, cameră decizională în această materie”, spune Andreea Roseti, Director al Humane Society International/Europe în România.

Festivalul Feeric Fashion Week din acest an a ajuns la cea cea de-a 15-a ediție. Din programul acestui an fac parte prezentări de modă ale Școlii de artă și design din Cracovia, Facultății de arte aplicate din cadrul Universității Helwan, Synergy by Promenada, HOOLDRA, Alexandru Fediuc, UAD Cluj Napoca, Universității de arte București, precum și facultăți de profil din Ucraina, Italia și Qatar.

În cadrul Free Fur Retailer sunt cuprinse aproape 1.600 de mărci de modă, retaileri și designeri din 25 de țări din întreaga lume, inclusiv Gucci, Moncler, Prada, Adidas, H&M și Zara. Programul este inițiat de Fur Free Alliance, o asociație de peste 50 de organizații pentru protecția animalelor, reprezentată în România de Humane Society International/Europe.

Foto: Feeric Fashion Week ediția 2019 (Bianca Popp)