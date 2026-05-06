Viitoarea ediție a Expodetergo International 2026 este pregătită să își confirme poziția drept una dintre cele mai influente platforme globale pentru inovație în domeniul sistemelor de spălare și al serviciilor de curățare profesionale. Desfășurat la Milano între 23 și 26 octombrie 2026, evenimentul va reuni din nou actori-cheie din întregul lanț valoric al îngrijirii textilelor, oferind o perspectivă cuprinzătoare asupra tehnologiilor care redefineasc eficiența, sustenabilitatea și performanța.

În centrul evenimentului se va afla evoluția tehnologiilor avansate de spălare. Expozanții vor prezenta sisteme automatizate de spălătorie de ultimă generație, instrumente digitalizate pentru managementul proceselor și soluții inteligente de dozare, concepute pentru optimizarea consumului de resurse. Aceste inovații răspund presiunii tot mai mari din industrie de a reduce consumul de apă și energie, de a limita deșeurile chimice și de a eficientiza operațiunile – factori care devin esențiali pentru companiile care doresc să rămână competitive într-o piață vulnerabilă la costuri și orientată spre sustenabilitate.

Curățenia profesională va avea, de asemenea, un rol central, reflectând o schimbare mai amplă către formule responsabile din punct de vedere ecologic. Noile dezvoltări se concentrează pe detergenți de înaltă performanță, capabili să ofere rezultate excelente la temperaturi mai scăzute, reducând atât consumul de energie, cât și impactul asupra mediului. Pentru furnizorii de servicii textile și spălătoriile industriale, acest lucru se traduce prin câștiguri măsurabile de eficiență, menținând în același timp standarde stricte de igienă și îngrijire a materialelor.

Pentru companiile din întreaga Europă – inclusiv cele din Europa Centrală și de Est – Expodetergo International reprezintă o oportunitate strategică de a rămâne aliniate la transformările din industrie. Evenimentul oferă acces valoros la soluții scalabile, adaptabile unor modele operaționale diverse, de la facilități industriale de mari dimensiuni până la furnizori specializați de servicii textile. În mod special, companiile din România și piețele învecinate pot beneficia de acces direct la inovație, rețele de furnizori și bune practici emergente care susțin modernizarea și creșterea pe termen lung.

Dincolo de spațiul expozițional, evenimentul încurajează dialogul și schimbul de cunoștințe prin networking și interacțiuni profesionale. Pe măsură ce sectoarele textile și de confecții integrează tot mai mult soluții avansate de mentenanță în lanțurile lor valorice, înțelegerea acestor transformări tehnologice devine din ce în ce mai importantă.

Într-un context aflat într-o evoluție rapidă, Expodetergo International 2026 se remarcă nu doar ca o vitrină a inovațiilor actuale, ci și ca un hub orientat spre viitor, care anticipează următoarea etapă de dezvoltare în îngrijirea textilelor: o imagine clară a modului în care tehnologia, sustenabilitatea și eficiența operațională converg pentru a modela viitorul industriei.

Expodetergo 2026 va avea loc între 23 și 26 octombrie, la Milano.

Mai multe informații, pe https://detergo.eu/en/