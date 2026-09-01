Industria profesională de îngrijire a textilelor trece printr-o transformare profundă, determinată de nevoia de a crește productivitatea reducând în același timp consumul de energie și resurse. Automatizarea, digitalizarea și inteligența artificială devin instrumente din ce în ce mai importante pentru spălătorii și companiile de servicii textile care doresc să își îmbunătățească eficiența, calitatea și competitivitatea.

Aceste evoluții vor fi în centrul atenției la EXPODETERGO INTERNATIONAL 2026, care va avea loc la Fiera Milano din Rho, Italia, în perioada 23-26 octombrie. Organizatorii confirmă interesul internațional puternic pentru eveniment, cu 229 de expozanți din 26 de țări înregistrați până la sfârșitul lunii iulie, și Pavilioanele 1 și 3 complet rezervate. Alături de actorii consacrați ai industriei, evenimentul atrage și companii noi specializate în automatizare, AI, RFID, gestionarea datelor, eficiență energetică și ergonomie.

„Obiectivul nostru este să creștem în continuare, cu un plus semnificativ al ofertei expoziționale – cu 20% mai multă suprafață comparativ cu ediția anterioară. Ne așteptăm cu siguranță la un număr mai mare de vizitatori, dar astăzi calitatea contează mai mult decât cifrele absolute. Pentru expozanți, este esențial să întâlnească persoane cu putere reală de decizie și proiecte concrete de investiții. EXPODETERGO este considerat un eveniment internațional de neratat, capabil să genereze oportunități de afaceri concrete și eficiente”, declară Paola Sarco, Manager al Expoziției EXPODETERGO INTERNATIONAL.

Un punct central al ediției din 2026 va fi legătura tot mai strânsă dintre sustenabilitate și eficiența operațională. Pentru spălătoriile profesionale, reducerea consumului de apă și energie, optimizarea utilizării substanțelor chimice, limitarea timpilor morți și creșterea productivității nu mai reprezintă obiective separate, de mediu și de afaceri. Ele fac tot mai mult parte din aceeași strategie.

Tehnologiile digitale îi ajută pe operatori să monitorizeze procesele, să identifice lucrurile ineficiente și să ia decizii mai bine fundamentate. Inteligența artificială duce această evoluție mai departe, cu aplicații care variază de la mentenanța profilactică și detectarea anomaliilor până la controlul calității și optimizarea fluxului de producție. Evoluția de la digitalizare către AI va fi, așadar, una dintre temele-cheie abordate în cadrul evenimentului, cu accent pe modul în care aceste tehnologii pot transforma atât operațiunile spălătoriilor profesionale, cât și pe cele industriale.

Programul de conferințe va aborda, de asemenea, evoluția îngrijirii textilelor dintr-o perspectivă mai largă. Produsele textile din ce în ce mai complexe și cerințele de performanță în schimbare influențează modul în care textilele sunt concepute, utilizate și întreținute. Înțelegerea impactului acestora asupra strategiilor de întreținere va fi esențială pentru prelungirea duratei de viață a produselor, îmbunătățirea calității și reducerea amprentei de mediu a îngrijirii textilelor.

Tehnologia este, totuși, doar o parte a transformării. Sectorul se confruntă și cu provocarea de a atrage și a păstra profesioniști calificați. EXPODETERGO INTERNATIONAL va crea, așadar, un spațiu de dezbatere despre modul în care industria de îngrijire a textilelor poate atrage noi talente, poate dezvolta competențe și se poate prezenta drept un sector modern, avansat din punct de vedere tehnologic, care oferă noi oportunități profesionale.

Dimensiunea internațională va fi, de asemenea, esențială pentru eveniment. Piețele europene se confruntă cu provocări comune, dar pot adopta abordări diferite privind productivitatea, sustenabilitatea, reglementarea, tehnologia și dezvoltarea forței de muncă. Schimbul de experiențe și compararea strategiilor la nivel european vor oferi perspective valoroase pentru companiile care operează pe o piață din ce în ce mai interconectată.

Astfel, EXPODETERGO INTERNATIONAL 2026 va oferi mai mult decât o expoziție de utilaje și tehnologii. Demonstrațiile live le vor permite vizitatorilor să evalueze echipamentele și sistemele în condiții reale de funcționare și să înțeleagă modul în care automatizarea și soluțiile digitale pot fi integrate în fluxurile de lucru existente. În același timp, programul de dezbateri va oferi o perspectivă mai amplă asupra factorilor tehnologici, de mediu și umani care modelează viitorul îngrijirii profesionale a textilelor.

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