Brandul de modă cu sediul la Londra a propus o campanie care i-a avut în prim-plan pe ambasadorul brandului Park Gyuyoung și pe supermodelul Awar Odhiang.

COS a dezvăluit imaginile de campanie pentru colecția toamnă-iarnă 2026, prezentând piese clasice reinterpretate pentru acest sezon prin croiala precisă, texturi bogate și siluete rafinate.

Fotografiile sunt realizate de Mark Kean pe fundalul caracteristic al orașului New York, iar campania îi are în rolurile principale pe actorul sud-coreean și ambasadorul global al COS, Park Gyuyoung, și pe supermodelul Awar Odhiang, alături de figuri cunoscute din prezentările de modă și campaniile anterioare ale COS, printre care Jacqui Hooper, Leon Dame și Malick Bodian. Alături de ei sunt modelele Noor Khan, Alaina Rae, Yun Seo Woo, Lucien Le Nevé, Jesse Rinderknecht și Hoyong Kim.

Sezonul este definit de o paletă monocromatică de alb și negru, cu accente neașteptate de violet. Materiale precum cașmirul, lâna, pielea și pielea întoarsă conferă căldură și un plus de tactilitate. Referințele clasice se regăsesc în dungile subțiri, în timp ce broderiile florale delicate conferă o feminitate subtilă.

Croiala reprezintă elementul central al colecției, exprimându-se prin proporții relaxate și siluete fluide. Croielile double-breasted se regăsesc în blazere, rochii și paltoane maxi statement.În colecția pentru femei, jacheta blouson din piele se poartă suprapusă peste leggings strâmți cu bandă elastică la gleznă și tricotaje fine din lână merino, în timp ce colecția pentru bărbați reinterpretează îmbrăcămintea exterioară clasică și materialele rafinate, un trenci din bumbac cerat sau o jachetă flight din piele cu textură bogată fiind excelente exemplificări. Cămășile rămân un element esențial al colecției. În colecția pentru femei, o cămașă din bumbac impecabil face referire la croiala clasică, cu un guler în formă de aripă, inspirat de smoking, și manșete franceze cu pliuri presate.

Colecția COS toamnă-iarnă 2026 va fi prezentată în cadrul New York Fashion Week, ca parte a programului oficial al Consiliului Designerilor de Modă din America (CFDA). Steven Kolb, director executiv și președinte al CFDA: „De-a lungul anilor, COS și-a consolidat o prezență distinctă în cadrul comunității de modă din New York, iar angajamentul brandului de a continua să prezinte la New York subliniază importanța New York-ului ca platformă globală pentru creativitate, inovație și schimb cultural. Suntem recunoscători brandului COS pentru sprijinul acordat CFDA Travel Fund, o inițiativă care sporește vizibilitatea internațională a comunității de designeri din New York, aducând în oraș un grup de editori și cumpărători influenți, invitați ai CFDA pe durata New York Fashion Week. Așteptăm cu nerăbdare să vedem cum brandul continuă să evolueze și să contribuie la energia și entuziasmul NYFW.”

Show-ul va avea loc duminică, 13 septembrie, la ora 20:00, ora României.

Fotograf: Mark Kean

Stilist: Jane How

Hair Stylist: Olivier Schawalder

Makeup Artist: Thom Walker

Casting Director: Simone Schofer

Au participat: Park Gyuyoung, Awar Odhiang, Jacqui Hooper, Noor Khan, Alaina Rae, Yun Seo Woo, Leon Dame, Malick Bodian, Lucien Le Nevé, Jesse Rinderknecht și Hoyong Kim