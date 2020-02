Ambiție globală

Grupul AMANN își propune ținte ambițioase pentru următorii ani. Iar filiala românească a firmei germane cu o tradiție de peste 165 de ani în producția aței de cusut și brodat e în centrul acestei strategii de creștere. Cristian Stanciu, cel care conduce unitatea de la Brașov, face pentru Dialog Textil o proiecție curajoasă, cu anul 2025 în vizor.

Sunt planuri mari de dezvoltare la AMANN România, oarecum în contra trendului unei piețe aflate în contracție. Care au fost pașii de până acum și cum arată viitorul imediat?

Proiectul face parte dintr-o strategie de grup bazată pe cinci piloni: o creștere a livrărilor pentru industria auto, o securizare a pieței europene, atât automotive cât și fashion, eficientizarea proceselor și sustenabilitatea lor, precum și digitalizare. AMANN și-a propus să investească în extinderea operațiunilor globale începând cu 2016, aproape jumătate din sumele alocate fiind direcționate deja până în momentul de față către România. Am adus procesul de răsucire de fir care are o capacitate de 1.600 – 1.700 de tone/an, în funcție de finețe și articol, și am extins capacitățile de producție, le-am dublat practic – de la 4.500 de kg pe zi la 9.000 kg pentru vopsit, finisat și bobinat. Secțiile vechi au fost redesenate și capacitățile instalate sunt acum pentru 2.400 de tone pe an. Diferența de ață crudă necesară producției vopsite va fi asigurată de importurile de la fabrica noastră din China și de la furnizorii externi.

Extinderea din România e o relocare de capacități sau e pur și simplu mai mult business?

Și una și alta. Grupul vizează o creștere semnificativă a cifrei de afaceri la nivel global, deși trebuie sa fim atenţi la evoluţia turbulențelor generate de Brexit, încetinirea creșterii economice ori politica comercială a SUA sub Trump. Susținerea acestei creșteri e principalul argument al dezvoltării din România. Ne-am folosit însă de acest proiect și pentru a transfera câteva mașini de construcție europeană din China aici, iar capacitatea din China a fost utilată în contrapartidă cu echipamente asiatice, pentru a simplifica procesele de service și întreținere. De altfel, toate capacitățile instalate în România provin din Europa. Apoi, digitalizarea operațiunilor va fi în centrul atenției, iar România va fi începând cu 2020 fabrica-pilot pentru implementarea SAP S4/HANA, care va integra funcțiunile unei structuri multinaționale complexe, de la logistică, mentenanță, la producție și livrări. Planul este să dezvoltăm sistemul în 2020 aici, să fim prima fabrică din grup care va trece la noua versiune de SAP în 2021, urmând ca ulterior să-l implementăm și în celelalte unități. Vom avea ingineri de sistem și de IT care vor lucra cu SAP la această nouă versiune, cu mai multe module. Fiecare unitate, fiecare proces, fiecare confirmare din sistem se va regăsi în SAP. Toți parametrii de producție vor putea fi monitorizați online, cu generare de rapoarte. Stația de epurare va fi și ea complet digitalizată, integrând și anexa tehnică cu alimentările de apă și energie, abur, gaz. Acesta ar fi următorul pas: Industry 4.0.

Nu ducem lipsă de proiecte în România, acestea fiind o dovadă că la nivel de Board și de management superior, există încredere în capacitatea noastră, a echipei din România, de dezvoltare și gestionare a proceselor.

Cu ce oameni veți face asta?

Pe termen scurt, ținta pentru 2020 ar fi să depășim 360 de angajați in România. Recrutarea noilor angajați nu e ușoară, este bine stiut faptul ca Brașovul este un oras cu dezvoltare puternică în industria componentelor auto. În fapt, nicăieri în Europa nu este ușor, puneți-vă în postura colegilor noștri din Germania care au parte de o concurență mult mai puternică decât avem noi aici, și se ”bat” la Stuttgart cu Porsche sau Mercedes Benz pentru aceiași candidați. Suntem însă încrezători în eficacitatea procesului de recrutare susținut de pachetul oferit în concordanță cu complexitatea posturilor, mediul de lucru centrat pe angajat și cultura organizațională orientată spre performanță individuală și de grup.

Schimbăm continentul. Ce planuri are AMANN în Asia?

În Vietnam vizăm o piață care e exponențial mai mare decât cea a Chinei și am construit o fabrică care e gata în momentul de față, iar primele loturi au intrat în producție. Până acum, Vietnamul era deservit de noi din China, ceea ce presupunea costuri de transport și taxe care ne scădeau competitivitatea. Într-un final s-a deschis și piața Vietnamului, iar de anul trecut suntem prezenți la fața locului. Mai dezvoltăm o unitate de producție în India – deși procesul birocratic de obținere de avize și permise de lucru de acolo e încă și mai greoi decât în România, – și încă una, a doua, în Bangladesh.

Despre sustenabilitate se vorbește permanent. Ce face AMANN în acest sens?

Avem o stație de epurare și de tratare a apei de ultimă generație, cu osmoză inversă, prima unitate de acest fel din grup, propunându-ne anul acesta să recuperăm 60-70% din apa pe care o introducem în proces. Proiectele noastre vizează și generarea unei amprente de carbon cât mai mici și analizăm posibilitatea investiției în panouri fotovoltaice cu o putere generată de 500 MWh per anum, în Germania pornește de altfel un astfel de proiect pe care vrem să-l continuăm și în România. Știm cum a evoluat piața energiei în țara noastră și care sunt costurile – în ultimii trei ani am plecat de la 160 lei/MWh iar acum suntem la peste 300 lei/MWh. Pentru a putea implementa strategia de dezvoltare, e nevoie de predictibilitate. Ori, noi nu știm ce se va întâmpla peste un an-doi cu prețul energiei. Dacă vei genera singur măcar 15-20% din energia pe care o consumi, impactul fluctuațiilor prețului energiei în ponderea planificării costurilor este mai redus, iar gradul de expunere este diminuat. Suntem într-o fază avansată de analiză a acestei soluții pe care o vom implementa, cel mai probabil, anul viitor. Am efectuat un audit energetic pentru îmbunătățirea consumurilor de electricitate și nu numai, și am introdus un sistem de automatizare pe partea de abur – un sistem cu arzătoare numai cât este cerere, nu continuu. Acest lucru ne va permite să conservăm energie și să optimizăm consumurile. Unitățile din Vietnam și din India vor avea zero liquid discharge, adică apa va fi fie recirculată, fie eliminată, dar nu sub formă lichidă – coloranții și chimicalele se comprimă, formând deșeuri solide care ulterior se duc la reciclare. Țintim și o reducere semnificativă a deșeurilor de fir – suntem undeva pe la 4% în condițiile în care livrăm produse de top, fără noduri sau alte defecte.

Care e raportul între confecții textile și industrie automotive în vânzările AMANN?

Automotive și-a păstrat întâietatea – în jur de 55% din producția noastră merge către această industrie. Pentru anul viitor ne propunem o creștere generală semnificativă. În 2019 am livrat 1.100 de tone, iar pentru 2020 ne propunem livrări de 1.700 de tone, adică o creștere de 64% – însă toată această creștere va veni preponderent din fashion, ceea ce va dilua ponderea industriei auto.

Această presiune a livrării în fast fashion, just-in-time, a ajuns și la AMANN…

Sigur – ținta a rămas aceeași: să livrăm în 24 de ore de pe stoc, și în 3-5 zile pentru produsele care necesită dezvoltare de culori sau vopsire. Ne propunem ca pentru toate procesele pe care le asigurăm să avem un termen de livrare de 3 zile – de la lansarea comenzii, la încărcarea în camion. Politica e la nivel de grup, nu doar în România.

Unde ajung produsele AMANN?

Ajung în toată piața auto din Europa, ajung în fashion-ul european, acum facem livrări directe către Bulgaria, Italia, adică produsele nu mai trec prin hub-ul central din Germania. Ajungem și în Cehia, Belarus, Rusia – avem o piață interesantă acolo, cam 15% din livrările noastre se duc în estul și nord-estul Europei. Avem deja relații de tradiție, dar și discuții pentru Serabraid, brandul nostru de ață împletită, pentru piețele cu cel mai mare potențial de desfacere: Spania, Italia și mai ales Portugalia.

Care crezi că ar fi pe partea de fashion o ață cu potențial de creștere în viitor?

Depinde de aplicație, dar noi avem două articole foarte performante din poliester 100%: Serafil – o ață din filament continuu, și Saba – o ață cu miez, potrivite pentru o plajă largă de utilizări. Cu aceste două produse țintim industria modei, oferind calitate de vârf la un preț corect. Sigur, suntem ceva mai scumpi, dar anul trecut am avut clienți care au plecat de la noi pentru un preț mai bun și s-au reîntors după nici șase luni. Calitatea produsului generează în procesul de producție al clienților noștri consumuri optimizate, mult mai puține rebuturi și câștiguri de productivitate. Deși ața e un produs care nu-ți aduce plusvaloare foarte mare, îți poate genera costuri semnificative – tu nu pierzi doar ața, pierzi o mânecă sau un piept de cămașă, manopera reprelucrării, reputația produsului care poartă eticheta ta, aspecte care cântăresc mai mult decât ponderea oricum redusă a aței în costul întregului produs.

În plus, trebuie menționat că AMANN investește continuu în dezvoltarea și producția de ață de cusut și brodat din material reciclat complet, cu noua gamă de produse Lifecyle and Recycled.

Cât de greu e să vinzi pe o piață ca a României și pe o piață europeană foarte competitivă un produs mai scump, cum e AMANN?

Nu e ușor, dar încrederea se câștigă în timp, iar brandurile de top vor avea întotdeauna un cuvânt de spus în industrie. Ține mult de serviciile oferite, de traininguri, de consiliere pre și post-vânzare. Susținem workshop-uri organizate la clienți cu colegi din Germania, care prezintă produsele și avantajele utilizării unui produs conceput pentru aplicația respectivă. Drept dovadă, într-o piață, cea a confecțiilor textile, în scădere în 2019, AMANN nu a pierdut cotă de piață, iar cifra de afaceri s-a menținut la nivelul anului 2018. Pentru anul în curs ne propunem o creștere de 2-3%, pentru că trebuie să mergem mai departe cu strategia noastră. Am investit mult, atât global cât mai ales în România, așa că trebuie să păstrăm trendul pozitiv de dezvoltare.