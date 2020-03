TOPSHOP TOPMAN lansează noua colecție DENIM, care sărbătorește individualitatea și auto-exprimarea prin mesajul „The Fabric of You”.

“The Fabric of You” este un manifest dedicat diversității și spiritului independent, cu tineri ce vorbesc despre lucrurile care contează pentru ei – să își creeze ceva al lor, care să le exprime individualitatea, să le celebreze excentricitățile și fiecare să facă asta cu materialul și stilul denim potrivit.

Denimul este o piesă nelipsită din garderobă, ce ne ajută să ne definim identitatea; un material ce unește prin atemporalitatea stilului său, reușind totodată să exprime originalitate, prin combinații unice și stiluri personalizate. Această campanie își propune să aducă în atenția publicului gama variată de piese denim oferită de TOPSHOP TOPMAN, ce include atât modelele clasice, atemporale, cât și o colecție inspirată din noile tendințe de sezon.

Pe lângă stilurile atemporale consacrate, sinonime cu brandurile TOPSHOP TOPMAN, în sezonul primăvară-vară sunt lansate opt noi modele de jeanși: Topshop One, Two, Three și Four, Relaxed, Flare, Baggy și 90’s Straight. Iar noile croieli pentru sezonul curent sunt Relaxed, Cargo, Taper, Skater și Carpenter.

„Am observat o reînviere a denimurilor din anii ’90-00 pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, și suntem extrem de încântați să ne extindem oferta cu opt noi modele. Suntem convinși că există o pereche de blugi pentru fiecare fată TOPSHOP”, declară Lucy Willans, Senior Jeans Buyer, Topshop.

O selecție de produse din colecția DENIM amintite se vor găsi în magazinele TOPSHOP TOPMAN din București Mall Vitan și Băneasa Shopping City.