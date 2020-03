TEZYO a anunțat lansarea campaniei de imagine „Stilul meu e stilul alor mei”, marcând astfel prima manifestare a noii platforme de comunicare – The Real You. Platforma a fost gândită și creată pentru a susține eforturile brandului de a arăta faptul că stilul real, așa cum îl știm noi, nu vine de pe podium, ci vine de la oameni simpli, din ceea ce vedem la metrou, pe stradă sau în club.

„Timp de doi ani am prezentat glam-ul în sensul acceptat și perceput de către oamenii obișnuiți, nu glam-ul de podium, pentru că glam-ul pe care îl vedem în prezentări este o imagine aspirațională, nu una realistă. Anul acesta vorbim despre tine, despre cum ești tu în realitate, despre faptul că stilul tău nu e al tău și nu e copiat dintr-un show de modă – stilul tău e, de fapt, stilul anturajului tău.”, se spune în comunicatul companiei.

Colecția casual – sport urmărește cele mai recente tendințe în materie de design, prin prezența tălpilor chunky și a inserțiilor de culori îndrăznețe. Printre brandurile care se regăsesc în colecție se află GRYXX, Skechers, NIKE, adidas, Pepe Jeans, Armani, Otter, Hugo Boss, Cavalli, iar noutățile din portofoliu vin de la brandurile Saucony, John Richmond (by Roberto Cavalli) și Flower Mountain.

Zona fashion este puternic influențată de tendințele din modă. Vârfurile pătrate se regăsesc atât la sandalele și pantofii cu toc, cât și la modelele cu talpă plată. Culorile și nuanțele vibrante, precum galbenul, albastrul și verdele-mentă se îmbină perfect cu nuanțe nude și oferă modelelor un aspect final complet imprevizibil, perfect pentru cei care îndrăznesc să iasă din rânduri.

Tocurile îndrăznețe nu lipsesc nici ele din colecție. Tocurile cui au fost înlocuite de cele groase, arhitecturale, confortabile, iar printurile elaborate au fost înlocuite de forme diverse, cool – pentru ca fiecare piesă din colecție să fie un adevărat statement. EPICA propune modele spectaculoase, iar noutățile sezonului vin și de la branduri recent intrate în portofoliu, precum Baldinini, Loriblu, Liu Jo. Memorabilii pantofi Kat Maconie for Epica își vor găsi locul în outfiturile tale de vară și vor surprinde prin jocuri de culoare, forme și aplicații extrem de interesante.

Pentru bărbați, colecția s-a extins în acest sezon și prezintă o varietate de propuneri de stiluri, culori și texturi. În zona fashion, Le Colonel dă tonul selecției prin creații elegante și atent create, mocasinii rămân în trend, iar selecția prezintă modele noi, surprinzătoare. Anul acesta, pantofii Otter aduc un suflu nou prin designul fresh și cool. Modelele elegante au împrumutat din utilitatea pieselor sport, devenind mai ușor de integrat în ținute smart-casual și extrem de versatile în orice combinație.

Despre TEZYO

Magazinul multibrand TEZYO oferă o selecție de branduri internaționale, precum Geox, Image, Epica, Aldo, Clarks, Otter, Le Colonel, Camper, The Flexx, Gryxx, Pepe Jeans, Cromia, Gabor, adidas, Skechers, New Balance, Nike, Hugo Boss, Le Coq Sportif, Bugatti, Armani, Roberto Cavalli, Saucony, John Richmond (by Roberto Cavalli), Flower Mountain, Liu Jo, Baldinini, Loriblu.

În România, TEZYO este parte a grupului Otter Distribution și este prezent în 37 magazine multibrand din București și marile orașe.