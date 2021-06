Noua colecție de vară Sense este o invitație la explorare, la evadare din cotidianul vestimentar obișnuit, și la reîmprietenirea cu o modă mai exuberantă și mai permisivă ca niciodată.

Sense propune o colecție de vară din țesături naturale, mizează pe confort, lejeritate și feminitate, și dincolo de funcționalitate îndeplinesc un rol extrem de important: schimbă perspectiva și infuzează garderoba cu o doză atât de necesară de energie și bună dispoziție.

Rochii lejere

Dacă este vară, vorbim despre rochii, despre modele care răspund nevoii de mișcare liberă, și care pot fi cu ușurință integrate în orice garderobă: de vacanță, pentru orele de muncă, pentru seară.

Realizate din vâscoză premium Eco Vero biodegradabilă, in, voal delicat, jersey ultra soft sau bumbac brodat, rochiile din colecția Sense VARA 2021 alcătuiesc un meniu fashion extrem de tentant și de generos.

Un exemplu este rochia-cămașă Amelia, pentru serile petrecute într-o atmosfera de insulă tropicală sau un model din vâscoză imprimată precum Greyce care se asortează de minune cu o pereche de espadrile sau cu sandale aurii.

Opțiuni pentru ocazii speciale

Esti invitată la o nuntă? Andreea Tincu, designerul Sense, îți propune variante splendide de rochii care nu urmează tiparul clasic al “rochiilor de ocazie”, și care accesorizate diferit pot fi purtate la mai multe evenimente.

Poți alege o rochie din voal, așa cum este modelul Blue, pentru o cununie civilă sau un botez, sau o rochie cu un croi ultra-feminin cu volane ample – Letizia sau Joanne, pentru o petrecere relaxată într-un cadru natural.

Țesături naturale și eco-friendly

Țesăturile din care sunt realizate piesele Sense contribuie la reglarea temperaturii corpului, având în același timp efect antibacterian. Este vorba despre jerseul din bambus care stă la baza bluzelor Kim, disponibile atât în nuanțe naturale, neutre, cât și în culori vii, energizante, de melanjul de in cu vâscoză perfect pentru traversarea zilelor toride (ex: rochia Irenne), de vâscoza Eco Vero provenită din exploatări forestiere sustenabile (modelele de rochii Salma și Juliet), răcoroasă și complet biodegrabilă, și de bumbacul premium, care capătă un plus de rafinament și de eleganță prin broderia subtilă ton pe ton (ex: rochia Blanche).

Fuste casual sau elegante

Fustele aduc în prim plan aceeași idee de confort și de relaxare care domină întreaga colecție de sezon Sense, tradusă fie în zona casual, prin modelele din in 100%, fie în cea elegant-chic, prin crepul imprimat în culori solare al fustelor plisate (ex: fusta Isabelle).

Dacă ești adepta pantalonilor, vei descoperi variante chic, răcoroase, care arată bine cu orice tip de încălțăminte de vară.

Colecția SENSE este completată cu noi modele săptămânal, disponibile în magazinele fizice din București și din țară și online pe www.fashionsense.ro.