Designerul Ioana Ciolacu a obținut marele premiu la categoria Fashion, oferit în cadrul concursului BigSEE 2020, cu piesa Knot Dress și colecția Bare Necessities Cruise 2020.

Potrivit creatoarei, outfitul pleacă de la reinterpretarea haute couture, și este realizat în spiritul sustenabilității. Astfel, piesa este fabricată în totalitate din resturi de materiale reciclate, dar își propune să imite atât forma, cât și tehnicile haute couture.

Realizarea acestei rochii a fost extrem de laborioasă și a durat două luni, de la tăiare la asamblare. Totul s-a făcut manual, folosind doar resturi din colecțiile precedente.

Ioana Ciolacu este una dintre cele mai apreciate creatoare de modă din România, cu mai multe premii la activ. În timpul masteratului la London College of Fashion, a câștigat prestigiosul concurs Designer for Tomorrow și a avut ocazia să petreacă un an sub îndrumarea designerului Stella McCartney.

De la întoarcerea în țară lucrează la dezvoltarea propriului brand care-i poartă numele. Pe lângă colecția de modă pentru femei, Ioana Ciolacu creează și îmbrăcăminte pentru bărbați și accesorii.