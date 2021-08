Creațiile lui Marius Mușat mi-au acompaniat anii primei tinereți. Deseori am trecut pragul magazinului său din Unirea și n-am fost niciodată dezamăgită de calitatea produselor și de varietatea sortimentului oferit. Nu mică mi-a fost mirarea când mi-a destăinuit că și el, la rândul său, a crescut odată cu Dialog Textil.

Puține branduri românești se pot lăuda cu aproape 30 de ani de existență. Marius Mușat este unul dintre ele, ceea ce înseamnă că ceva-ceva tot a făcut bine. Pe o piață cu o competiție atât de sălbatică precum cea a modei, în care clientul e rege și te uită într-o secundă, 30 de ani înseamnă enorm. Designerul a trecut cu bine peste toate momentele de criză economică, inclusiv peste recenta perioadă de pandemie, și chiar dacă magazinul din Unirea s-a închis anul trecut, se bazează în continuare pe spațiul din Calea Dorobanților și pe vânzările din mediul online, în care a investit încă de acum 13 ani. Povestea sa merge mai departe, iar moștenirea sa creativă va fi preluată de generația care vine, prin copiii săi.

Care va fi primul loc pe care v-ați dori să-l vizitați când se termină pandemia?

Sunt multe locuri pe care mi-ar plăcea să le vizitez, mai ales după atâta timp de deconectare. Cel mai mult mi-a fost dor de Italia, de Florența și Milano, unde participam în fiecare an la târgurile mele favorite de fashion.

Care e raportul dvs. cu trecutul? Dar cu prezentul? Aveți o mantra personală?

Mereu m-am raportat la valorile și la rânduiala fundamentală a naturii, legătura cu divinul. Trecutul pentru mine este o lecție care mă îndrumă în prezent, iar conexiunea pe care o port mereu înăuntrul meu de când eram copil este, cum am amintit mai devreme, cea cu puritatea naturii și cu credința.

Care este piesa vestimentară cu cel mai mare potențial în prezent?

Consider că totdeauna rochia a fost cea mai interpretabilă piesă, a avut și încă are mult potențial. Reprezentarea eleganței și rafinamentului în modă este rochia, iar în creația mea mă regăsesc des reinventând-o, mă joc cu tiparul, croiul, materialul și, bineînțeles, aplicațiile.

Care e atitudinea dvs. față de social media?

Mărturisesc că această discuție este una cu multe perspective și aș putea petrece mult timp dezbătând-o, însă în general cred că social media este o oportunitate mare în vremurile noastre. Este o mașinărie eficientă de a spune cine ești, deși în același timp este ușor să te discreditezi și să o folosești agresiv, să vrei prea mult. Cu alte cuvinte, pe cât de distructivă poate fi, pe atât de productivă este, unește comunități care altfel nu s-ar putea forma, ajută cauze și creează relații. În mediul de business se aplică, după părerea mea, aceeași filozofie. Noi promovăm o comunitate creativă, de bun-gust, care apreciază lucrul bine făcut, ceea ce mă bucură și simt că adaugă plusul de valoare de care este nevoie.

Ce impact a avut criza actuală asupra raportului oamenilor cu moda și hainele?

Parcă pentru o perioadă de timp industria modei a căutat o oportunitate de schimbare și un moment de recontemplare, astfel consider că starea actuală a adus un beneficiu în domeniu. Eu văd pandemia ca pe un restart în fashion. Relația dintre om și îmbrăcăminte s-a reinventat și efectele acestei schimbări sunt evidente, dacă ne uităm la cele mai noi tendințe. În vara lui 2021 se poartă luxul relaxat, care vine în urma forțării lockdownului care a încurajat ținute mai confortabile. Pe aceeași idee, vor fi populare corsetele și bralettele ca piese principale, se observă “normalizarea” lenjeriei în ținute casual, tot ca efect al statului în casă. Și nu în ultimul rând, a luat amploare un trend al reciclării și reutilizării, creat ca o critică a consumerismului din pandemie, dar relevant și înainte.

Marius Mușat este un nume consacrat pe piață, cu 30 de ani la activ. Ce stil estetic îl reprezintă și cum a evoluat acesta de-a lungul timpului?

Vorbind de evoluția estetică a brandului, aceasta a fost constantă în parcursul ei, în sensul că am păstrat tot timpul același stil inconfundabil. Nu este greu să cazi pradă trendurilor, dar noi am reușit mereu să ne păstrăm esența creativă, să nu ne încadrăm în șabloane, dar în același timp să rămânem rafinați în abordare. Am trecut prin multe din 1993, de când ne-am format compania, fiscalizarea de la începutul anilor ’90, boom-ul economic de după 2003, criza din 2008, digitalizarea perioadei actuale. Ce aducem și am adus în tot acest timp în plus este acel “je ne sais quoi” aparte, o eleganță unică la care nu am putut renunța și care a fost frecvent apreciată.

Care au fost principalele momente de cumpănă din evoluția brandului și a afacerii?

Uitându-mă înapoi, realizez că nu am avut momente la care să arăt și să afirm că a fost o clipă de cumpănă. Toate schimbările care au avut loc de-a lungul timpului și cu fiecare moment de criză am crescut. Acestea ne-au îndrumat spre binele clienților și al creativității noastre. Văd brandul meu ca o lucrare pe care o șlefuiesc continuu și orice imperfecțiune duce la creșterea valorii și autenticității sale.

De ce s-a decis mutarea din Constanța în București? Care sunt provocările producției în Capitală, reușiți să vă mențineți un colectiv stabil?

Pe scurt, a fost o cerință de a ridica ștacheta. Ni s-a cerut un volum mai mare și am dorit o producție mai smart pentru o clientelă mai dezvoltată. A trebuit curaj pentru a ne detașa de activitatea noastră în felul în care o știam atunci, însă am evoluat semnificativ odată cu schimbarea. O mare parte din clienții noștri au parcurs această călătorie, acest drum împreună cu noi, mulți dintre cumpărătorii pe care îi aveam în Constanța sunt încă aproape de noi și apreciază mișcarea.

Câte magazine ați avut în cea mai bună perioadă și câte aveți acum? A fost pandemia factorul decisiv al închiderii spațiilor proprii, chiriile mari, condițiile nesustenabile sau alte motive?

După cum spuneam, totdeauna am trecut prin tot ce a trecut economia locală. Așadar, fiecare schimbare din economie ne-a ajutat să evoluăm și astfel a trebuit să renunțăm la rețeaua de magazine pe care o aveam stabilită în toată țara în timpul recesiunii din 2008 și să punem bazele chiar de atunci în online, deși era un domeniu debutant. Succesul din online ne-a demonstrat influența sa și calitățile pe care le are în plus față de retailul clasic. Așa că am decis să investim mai mult în această viziune. Un factor important care ne-a susținut tranziția a fost dorința de a ne nișa, de a deveni mai particulari și a deține o semnătură cu valoare. Ne-am concentrat clientela și ne-am aplicat astfel încât să avem un statut de boutique într-o nișă, în schimbul unui competitor comercial.

Ce proiecte aveți în derulare? Ce vă motivează cel mai mult în aceste momente?

Sunt numeroase proiecte pe care le avem în derulare în ultimul timp. Am realizat două colecții în cadrul liniilor noastre de tineret și de copii. Prima oară pentru “yut” MARIUS MUȘAT, latura noastră for teens originală din 2005, m-a motivat imens fata mea Luana Maria și am creat împreună o poveste frumoasă.

În continuare, pentru “little” MARIUS MUȘAT am lansat o capsulă cu ocazia Zilei Copilului.

Pe ceea ce ne axăm în această perioadă și încurajăm în comunitate este mișcarea de sustenabilitate, de producție locală, durabilă și ecologică. În această direcție am creat în primăvara-vara 2020 și 2021 câte o colecție din in natural și cânepă produse în România, pentru a ne aduce aminte de rădăcinile noastre și de nevoia de a ne întoarce la meșteșugul etic.

Cum v-a mers în 2020, v-au scăzut vânzările, cu cât? Dar în 2021, ce semnale sunt, a revenit apetitul cumpărătorilor de fashion?

Per ansamblu, văd 2020 ca pe un an experimental. Cu o cutremurare în economie, pentru noi a fost clar un blocaj la începutul anului trecut, dar de la relaxarea circumstanțelor am recuperat. Odată cu venirea anului 2021, am observat la clienții noștri atât un apetit mai mare, care a fost reprimat în 2020, cât și o dorință accentuată de a reintra în modă peste nivelul de dinainte. A fost o încântare pentru noi să vedem cum, în urma fiecărui val de relaxare, clientela noastră a profitat de fiecare oportunitate pentru a ne achiziționa colecțiile, iar vânzările au crescut constant după fiecare dintre aceste “reprize”.

Cât de relevant este produsul Made in Romania pentru clientul român, în contextul globalizării?

Consider că oricât ar evolua globalizarea, nu doar în domeniul modei, fabricarea locală va fi totdeauna relevantă, o valoare cu adevărat importantă. În contextul acestei universalizări este important să rămânem mai mult decât conectați cu rădăcinile, tradiția și rânduiala românești.

Privind spre povestea noastră, am acumulat o experiență îndelungată, aprecieri și mult feedback cu privire la producția Made in Romania pe care o realizăm de la lansare, cât și, mai ales, asupra proiectelor noastre cu iz tradițional. Acestea din urmă promovează importanța și semnificația esenței noastre ancestrale, încurajând comunitatea să-și dedice câte un moment pentru a se întoarce la origine.

Ce strategii omnichannel ați implementat, cum merg vânzările online versus magazin fizic?

Debutând în online destul de devreme, am reușit să dezvoltăm o clientelă specifică și constantă, având clienți internaționali, din țări ca Anglia, Italia, Statele Unite și altele.

Astfel, uitându-mă la date, pot spune că vânzările din mediul online le depășesc pe cele din offline, însă nu există o departajare foarte evidentă. Avem o audiență versatilă, așadar implementăm mai multe strategii omnichannel mai particulare, cum ar fi programul nostru de fidelitate sau asistarea și comenzile telefonice, oferind o experiență de shopping cât mai plăcută în magazinele virtuale și fizice.

Care este cel mai mare regret după 30 de ani de modă românească? Dar cea mai mare mulțumire?

Sincer, deși ar părea surprinzător având în vedere durata activității mele pe piață, nu am niciun regret sau frustrare în legătură cu felul în care am condus firma. Sunt recunoscător că m-am îndepărtat mereu de partea comercială, am “fugit” din malluri și nu am făcut compromisuri.

În schimb, cea mai mare bucurie sau mulțumire a mea nu se leagă de trecut, ci de viitor, prin faptul că am ocazia să înmânez valoarea mea, această “sculptură” pe care am modelat-o, copiilor mei, pentru ca ei să o ducă mai departe…