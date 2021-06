Pare ciudat, dar tocmai în momente de neliniște economică se pot naște și pot prinde contur ideile curajoase. Nadina Kiss a dobândit experiență în manufactura genților de lux învățând de mică din fabrica din Craiova a părinților, care colaborează cu branduri internaționale. Ideea sa curajoasă a fost de a lansa un brand destinat pieței locale.

Se numește “CF?”, de la întrebarea prietenească “ce faci?”, și se poziționează pe segmentul premium. Nadina și echipa ei și-au dorit să ofere produse de calitate, dar la prețuri adaptate posibilităților financiare ale românilor.

Brandul este la început, dar deja au fost lansate 18 modele de genți diferite, dintre care trei sunt colecții limitate. S-au investit deja în jur de 20.000 de euro, și va mai fi nevoie de mult efort și muncă pentru a-l promova și îngriji cum trebuie. Dar Nadina are încredere că a găsit o nișă în care nu există concurență pe plan național și este convinsă că brandul are toate ingredientele necesare pentru a câștiga inimile românilor.

Cum ați ajuns să cunoașteți piața marochinăriei de lux?

Prin intermediul businessului de familie. Ai mei gestionează încă de când eram mică o fabrică în care produc articole de marochinărie de lux pentru mari branduri. Se lucrează doar pentru export. Când eram mică, acolo îmi petreceam zilele de vacanță când nu aveam cu cine sta acasă, iar mai târziu, după terminarea studiilor, am lucrat zi de zi acolo. Încă mai lucrez, dar după cum bine se știe în această perioadă producția în sistem lohn a scăzut foarte mult.

Ce v-a determinat să vă dezvoltați un brand propriu?

După cum bine știm cu toții, pe piața din România de foarte mulți ani există doar două categorii de produse: cele foarte ieftine și mai puțin calitative și cele de calitate, cu nume sonore, dar foarte scumpe. Așadar, lipsa de pe piața autohtonă a unui brand pur românesc cu produse de calitate, atât ca execuție, cât și în ceea ce privește materialele, ne-a determinat să dezvoltăm un brand propriu. Cochetam cu această idee de aproximativ trei ani, însă timpul nu ne-a permis să luăm foarte în serios acest proiect. În 2020 însă, contextul ne-a oferit exact timpul de care aveam nevoie. Ne-am simțit încrezători în forțele proprii, am adunat o echipă profesionistă cu multă experiență în domeniu și am decis să dăm frâu liber imaginației și ideilor noastre. Mai mult, prin această inițiativă vrem să susținem economia autohtonă, ne dorim ca pe viitor să existe cât mai multe produse fabricate în țară, pentru piața locală și să importăm cât mai puțin.

Ce produse oferiți și care este conceptul pe care vă bazați?

Oferim produse premium din piele naturală, de o calitate foarte bună. Toate sunt lucrate manual, cu meticulozitate, de maeștri artizani care au lucrat alături de mari branduri internaționale și au acumulat experiență de-a lungul anilor. În momentul de față avem aproximativ 18 modele de genți diferite, dintre care cel puțin trei sunt colecții limitate. Asta înseamnă că fiecare geantă din aceste colecții este unicat. Și bineînțeles că deja lucrăm la o nouă colecție cu modele noi, suntem în faza de prototip.

Genți din copertinele balcoanelor Atenei

Brandul Cf? s-a născut în primul rând pentru a oferi o alternativă la ceea ce există în prezent pe piață. Numele este inspirat din familiarul “ce faci?” aflat pe buzele tuturor: familie, prieteni, persoane dragi, și reprezintă simbolul unui nou început. Produsele noastre sunt o invitație către regăsirea și reîntregirea spiritului omului drag și liber.

Am vrut să creăm un brand viu, autentic, cu o varietate mare de modele și culori. Având experiență și lucrând în parteneriat cu marile branduri, înțelegem foarte bine faptul că luxul constă în detalii care sunt extrem de importante. Tocmai de aceea considerăm că în momentul de față nu avem concurență pe plan național, cel puțin când vine vorba de calitatea și durabilitatea produsului.

Care sunt provocările lansării unui brand propriu versus manufactură pentru export?

Am descoperit partea de creație și design de care ne face o reală plăcere să ne ocupăm și nu ne-am așteptat să fie atât de fun. Pe lângă asta, ai o satisfacție foarte mare odată ce-ți vezi ideile transpuse în produse palpabile, reale. Este un sentiment foarte frumos să îți poți crea propriul produs, și chiar ne gândim să le oferim pe viitor inclusiv clienților noștri această oportunitate.

Adevăratele provocări ale lansării unui brand propriu țin însă de partea de marketing, un domeniu crucial, complex pe care abia acum începem să-l înțelegem mai bine. Totodată este și un domeniu cu multe capcane, în care este foarte ușor să pierzi bani.

Care este echipa din spatele proiectului, cine se ocupă de partea de design?

Nucleul echipei este format din patru membri principali. Cu toții am avut oportunitatea de a colabora de-a lungul carierei noastre cu branduri de renume internațional, așa am ajuns să ne cunoaștem și să punem bazele acestui proiect. Sunt doi tineri designeri care se completează unul pe celălalt, unul pe partea de creație, celălalt se ocupă mai mult de partea tehnică, de tipare, testare și prototipie, având mai multă experiență în producție. Al treilea membru se ocupă de achiziții, buget și colaboratori, și nu în ultimul rând eu, care pe lângă amplele cunoștințe dobândite în urma experienței businessului de familie, am urmat cursuri de design genți. Momentan îi las pe colegii mei în atelier și mă ocup de promovarea acestui brand, de tot ce înseamnă online-ul, deoarece este un domeniu foarte complex și sincer niciunul dintre noi nu are încă experiență suficientă la acest capitol.

Cât ați investit până acum și unde vă propuneți să vindeți?

Ne apropiem cu pași repezi de 20.000 de euro și încă mai avem colaborări în derulare. Vor mai fi multe de plătit, iar pe partea de marketing abia acum începem, deci cu siguranță vom depăși această sumă. Inițial vom vinde mai mult online, pe site, Instagram, precum și pe alte platforme online. Dar vom avea și câteva colaborări cu alte magazine pentru a ne putea expune produsele. Nu vom deschide magazine proprii în viitorul apropiat, nu considerăm perioada oportună, și nici nu dispunem de bugetul necesar. Costurile ar fi mult prea mari, dar nu excludem ideea aceasta într-un viitor mai îndepărtat.

De ce doar un brand național dacă piața este atat de globalizată?

Pentru că suntem la început de drum, nu avem experiență la capitolul marketing, nu avem încă suficiente informații și resurse ca să ne aventurăm pe mai multe piețe, așa că am considerat că este bine să începem doar în țară, deoarece aici putem accesa anumite informații mai ușor. Pe viitor, după ce acumulăm experiență și ne familiarizăm mai bine și cu acest domeniu, ne vom gândi poate și la piața din afară.

Marea problemă a brandurilor locale nu este producția, ci un concept bine definit, o strategie de marketing coerentă și canalele de vânzări puse la punct. Cum stați la aceste capitole?

Vă contrazic, noi considerăm că producția este marea problemă a brandurilor locale și da, este adevărat că o altă mare problemă ține și de definirea unui concept și a unei strategii coerente de marketing.

Cu producția nu am avut probleme, deoarece cunoaștem deja foarte bine domeniul și știm cu ce se mănâncă, însă pentru necunoscători sau începători este într-adevăr o mare problemă, atât din punctul de vedere al forței de muncă calificate care lipsește cu desăvârșire de pe piața muncii din România, cât și al fluxului tehnologic care implică extrem de multe variante.

La capitolul marketing, da, este o problemă și o mare provocare pentru noi. Nu avem cunoștințe în domeniu, deci nu aș putea spune cu exactitate cum stăm, mai ales că suntem la început, abia acum o să dăm drumul platformei online. Cred că rezultatele se vor vedea mai târziu. Însă noi ne-am făcut cât de cât un plan și în direcția aceasta, încercăm să fim cât mai constanți, suntem deja foarte activi pe instagram și vom continua expansiunea în online.