Frankfurt Fashion Week (FFW) va avea loc în perioada 5-9 iulie în format hibrid. Este pentru prima dată când toate evenimentele importante de modă din Germania se reunesc sub o singură umbrelă.

Dintre acestea se numără târgurile PREMIUM, SEEK, NEONYT și evenimentele digitale FASHIONTECH, FASHIONSUSTAIN și conferința Fashion SDG Summit.

În cadrul acestora se vor discuta subiecte privind viitorul modei și industriei textile, sustenabilitatea și digitalizarea.

PREMIUM este o platformă dedicată modei europene pentru femei și bărbați, SEEK se adresează modei contemporane progresive, iar NEONYT modei sustenabile.

Frankfurt Fashion SDG Summit va fi prezentat de Conscious Fashion Campaign în colaborare cu United Nations Office for Partnerships. Conferința se va desfășura în format digital pe 7 iulie, și va avea speakeri și factori de decizie reprezentativi din industrie, cercetare și viața publică.

Din panel fac parte, printre alții Nazma Akter (fondatorul Awaj Foundation), Christiane Arp (președinta Fashion Council Germany), Abrima Erwiah (fondatorul STUDIO ONE EIGHTY NINE), Steven Kolb (CEO al Council Fashion Designers of America), Clara Mayer (activist de mediu), Claudia Rinke (scenarista documentarului “NOW”), Caroline Rush (director executiv al British Fashion Council) și alții.