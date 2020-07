Patricia Codescu este unul dintre acei tineri excepționali care, după studii la instituții prestigioase și o carieră în poziții de top management în business development și marketing în afară, decid să se întoarcă în România și să schimbe lucrurile în mai bine.

ChoozFit, proiectul său de sustenabilitate în modă, a reușit să se claseze printre semifinaliștii competiției European Social Inovation din acest an, dintr-un total de 766 de aplicații. Alături de ea s-au clasat alte trei proiecte românești: Cultural Sustainability in Fashion, WoolWays și WasteLess Fashion. Finala va avea loc în toamnă, iar primii trei câștigători creativi vor împărți un premiu de 150.000 de euro.

Conceptul de la care pornește ChoozFit este acela de a „le oferi brandurilor digitale de modă o aplicație personalizată pentru nevoile clienților lor, pe care astfel îi pot ajuta să facă alegeri mai sustenabile”.

Cum ai ajuns să te înscrii la acest concurs, ce legături ai cu moda sau cu retailul de modă?

M-am înscris la Competiția Europeană de Inovație Socială 2020 datorită temei: “Reinventează moda: schimbarea comportamentelor pentru modă sustenabilă”. Proiectul meu ChoozFit se potrivea ca o mănușă acestei teme, existând de câțiva ani și fiind dezvoltat în cursul programului de Global Executive MBA pe care l-am absolvit în 2018 la Londra, un program cu module în jurul lumii, creat de trei universități de prestigiu din Europa și Statele Unite: NYU Stern School of Business, London School of Economics and Political Science (LSE) și HEC Paris.

Ce înseamnă ChoozFit, care e conceptul din spatele său?

Privind din perspectiva consumatorului, am ajuns la concluzia că avem nevoie de soluții personalizate. Așa s-a născut ChoozFit, de la ideea de a oferi brandurilor digitale de modă o aplicație personalizată pentru nevoile clienților lor, pe care astfel îi pot ajuta să facă alegeri mai sustenabile.

Practic, aplicația reprezintă în esență un algoritm care combină reguli/sugestii de modă de la stiliști cu caracteristicile personale ale fiecărui utilizator, precum culoarea părului și a ochilor, tipul de siluetă, stilul și elementele de personalitate. Aplicația va colecta informații despre fiecare utilizator prin intermediul unui chestionar interactiv, iar rezultatul va fi o recomandare personalizată care să răspundă nevoilor și cerințelor fiecărui client.

Cât timp ți-a luat să pregătești proiectul și cine te-a ajutat?

Proiectul s-a dezvoltat de-a lungul a câțiva ani. Am fost ajutată de o echipă formată din colegii mei de la MBA, executivi cu experiențe vaste și complementare, cu care am dezvoltat modelul și planul de afaceri, precum și diverse prezentări pentru profesorii, colegii noștri și potențialii investitori.

Ce crezi despre sustenabilitate și moda circulară, au șanse de dezvoltare în condițiile consumerismului actual?

Industria de modă globală are un impact negativ semnificativ asupra mediului, fiind al doilea poluator din lume după industria petrolieră.

Fenomenul de „fast-fashion” a forțat consumatorii să privească hainele ca pe niște obiecte de unică folosință. Astfel, se folosesc cantități uriașe de resurse neregenerabile la nivel mondial pentru a produce haine care sunt folosite pentru o perioadă scurtă înainte de a ajunge într-un depozit de deșeuri sau de a fi arse.

Alegerile nepotrivite ale consumatorilor de „fast-fashion” generează o cantitate semnificativă de deșeuri și nevoia de a schimba comportamentul acestor consumatori este reală, în special în Europa, unde oamenii devin din ce în ce mai conștienți de impactul negativ asupra mediului al alegerilor pe care ei le fac.

Va schimba pandemia de COVID-19 felul în care cumpărăm modă?

Cred că da. Accentul pe digital va crește semnificativ, iar returnarea hainelor va fi o problemă pentru a nu favoriza răspândirea acestui virus. Astfel, devine și mai importantă alegerea corectă a consumatorului de modă, pentru a reduce returul hainelor și a mări durata consumului.

Ce vei face dacă vei câștiga concursul Reimagine Fashion?

Daca voi câștiga competiția, voi dezvolta un prototip al aplicației, cu care să pot merge către surse de finanțare mai mari, necesare pentru a dezvolta afacerea.