Alexandru Anca, fondatorul PrintCenter.ro, este un antreprenor cu viziune care se încăpățânează să facă afaceri în România în ciuda faptului că unele din inițiativele sale cele mai utile, în special pe timp de pandemie, nu au fost apreciate la justa valoare de autorități. A adus încă din iarnă tehnologia de tratare a textilelor anti-Covid, fabricată de firma elvețiană Heiq, când încă nu se folosea nicăieri în lume… În prezent, măștile și echipamentele de protecție se pot comanda online, iar clienții au și garanția certificărilor oferite de Oeko-Tex (pentru materiale prietenoase cu pielea), și Centexbel (care atestă că produsul protejează împotriva virusului Sars-Cov-2).

Compania cu sediul în Sibiu, recunoscută pentru soluțiile diverse de imprimare, continuă să investească într-o perioadă în care altele își restrâng activitatea, și în același timp dă de lucru și altor confecționeri mai mari sau mai mici din zonă.

Ce noutăți are Printcenter.ro în această toamnă?

Încă de la începutul pandemiei, obiectivul nostru principal a fost dezvoltarea de produse tratate antiviral și antibacterian, în special măști de protecție. Ne-am implicat foarte mult în această direcție, din dorința de a aduce în România cele mai noi tehnologii din industria textilă, disponibile în Europa. Vestea cea bună este că am primit două certificări foarte importante, care ne plasează în topul companiilor din țară, fiind singurii care le dețin. Prima este Oeko-Tex Standard 100, cea mai cunoscută etichetă ecologică, iar certificarea pe care am primit-o este pentru masca de protecție ca produs finit, însemnând că toate elementele ce o compun (materialul textil, imprimarea, tratarea, elasticul și ața cu care este cusută) sunt lipsite de substanțe dăunătoare.

Apoi eticheta de performanță de la Centexbel – pentru măștile de protecție cu întrebuințare comunitară –, care stabilește dacă produsul protejează împotriva virusului Sars-Cov-2.

De ce era necesară obținerea unui certificat european? Cât a durat procedura?

Necesitatea certificării am simțit-o în momentul comunicării tipurilor de tehnologii textile pe care le deținem și eficacitatea acestora. La momentul respectiv ne aflam la începutul stării de urgență, iar publicul era suspicios și neîncrezător, oricâte argumente am fi prezentat. În România nu aveam posibilitatea de a testa și certifica eficiența acestor produse, fapt care ne-a determinat să colaborăm cu marile centre din Europa.

Ce beneficii oferă produselor voastre acest certificat? Ce presupune în cazul măștilor?

Beneficiile sunt considerabile. În primul rând, poziționarea ca lider de piață în domeniul materialelor textile tratate antiviral și antibacterian, în special al confecționării măștilor de protecție și disocierea de celelalte companii, care oferă produse de calitate îndoielnică.

Cu puțină îndemânare, oricine își poate încropi o mască de protecție hand-made, însă gradul de protecție oferit este foarte slab în comparație cu măștile produse de noi. În aceste vremuri în care siguranța și sănătatea oamenilor trebuie să primeze, avem un angajament față de noi înșine, față de angajații și familiile noastre și, desigur, față de clienți.

Datorită valului de neîncredere cu care ne-am confruntat la începutul stării de urgență, ne-am dorit foarte mult să putem demonstra calitatea și eficiența produselor noastre. Iar acum, la câteva luni distanță, o putem face, și suntem singura companie din România care se poate mândri cu asemenea performanțe.

Cum vă merge în această perioadă, ce vindeți cel mai bine?

În această perioadă, în topul vânzărilor se află măștile de protecție tratate antiviral și antibacterian personalizabile – destinate companiilor și instituțiilor. Masca de protecție a devenit un accesoriu obligatoriu în spațiile închise, astfel că multe companii aleg să le ofere angajaților măști reutilizabile, din material textil tratat și imprimat digital cu sigla brandului sau mesaje reprezentative culturii lor organizaționale. În rândul consumatorilor finali, topul vânzărilor variază în funcție de datele demografice (vârstă, ocupație etc.), deși fiecare categorie are un top al celor mai populare modele.

Ce tipuri de noi măști oferiți? Cum e prețul lor comparativ cu alte produse similare din Vest?

În primăvară, când am început producția de echipamente de protecție, tratam materialul textil cu un singur tip de tratament, Viroblock NPJ03, de la Heiq, cu formula antivirală și antibacteriană. Între timp, am adăugat alte trei noi tehnologii: Heiq Pure (odor control), Heiq Thermo Regullation (reglarea temperaturii) și Heiq Eco Dry (water repellent).

Pentru un plus de confort, am îmbunătățit forma măștilor, trecând de la cea cu pliuri la o formă anatomică, care se mulează perfect pe față, fiind accesibilă și celor care poartă ochelari. Am fost consecvenți în producerea acestora și nu am dat niciun pas înapoi de la calitate și niciodată nu am exclus tratamentele din producția acestora, indiferent de presiunea care a fost din partea clienților pe preț.

În ceea ce privește prețul unei măști în România, pentru consumatorul final este de 29 de lei, în timp ce același tip de mască (cu tratamentele pe care le avem și noi) în țările din spațiul Schengen este 9 euro, iar în SUA 12 dolari. În contextul comerțului B2B, prețul scade în funcție de cantitatea comandată. Pregătim să lansăm un nou tip de mască destinat activităților sportive, cu aceleași caracteristici și tehnologii încorporate, în special pentru piața din SUA.

Aveați în plan niște investiții în tehnologie. S-au concretizat?

În principiu, am realizat tot ce ne-am propus, iar acum țintim și mai sus. Am revoluționat piața din România în materie de print digital pe orice suport; iar de curând am instalat o imprimantă nouă cu cerneală pe pigment, destinată materialelor textile compozite, în rolă. Să nu uităm de unitatea de tratare și cele patru tipuri de tratamente destinate textilelor.

Plănuim ca în luna decembrie să instalăm o unitate de tratare a materialelor textile în rolă, la 3,4 metri, mai mare decât cea pe care o deținem în prezent, pentru a începe activitatea și în zona home deco. Intenționăm să lansăm noi linii de produse imprimate digital și tratate antiviral și antibacterian, iar uitându-ne la ce se întâmplă în Europa și SUA, simțim că această direcție are mult potențial.

Cum este activitatea firmei în zona în care acționați tradițional înainte de pandemie?

Activitatea noastră principală înainte de pandemie se axa pe producție publicitară de mici și mari dimensiuni. Suntem recunoscuți pe piața românească de advertising pentru că operăm utilaje și tehnologii de ultimă oră – una dintre marile noastre pasiuni. În continuare activăm și în această direcție, însă obiectivul nostru s-a îndreptat mult în zona de echipamente de protecție tratate antiviral și antibacterian, în special măști.

Suntem atenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și în lume și astfel ne setăm obiectivele. De când am intrat în pandemie am simțit că putem fi utili societății prin producția echipamentelor tratate, fiind singura companie care deține tehnologia și certificările necesare.

Ce servicii oferiți industriei horeca, mai fac clienții investiții în acest moment, date fiind condițiile?

Colaborarea noastră cu domeniul horeca este una constantă, în special pe partea de producție publicitară, mai concret imprimare digitală pe diferite suporturi și livrarea de echipamente de protecție, în special măști. Este una dintre industriile cel mai greu încercate de pandemie, de aceea urmează să lansăm o linie de produse tratate antiviral destinate hotelurilor și restaurantelor.

Ce semnale aveți de la confecționerii cu care colaborați pe partea de cusut, cum le merge?

Pe partea de cusut colaborăm cu întreprinderi de confecții și mici antreprenori, iar în ciuda a ceea ce se vehiculează, cel puțin colaboratorii noștri, au o perioadă foarte aglomerată, având multe comenzi de onorat.