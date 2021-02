Nu toți retailerii de fashion au avut de suferit în perioada pandemiei. Platforma online Asos încheie anul 2020 cu un profit cu 109 milioane de lire sterline mai mare decât în 2019.

(Cactus The Brand, marcă românească prezentă pe ASOS marketplace)

Asos a făcut publice rezultatele financiare pe anul 2020, din care rezultă rezultate notabile în ce privește vânzările și profitul. Astfel, totalul vânzărilor a crescut cu 19%, ajungând la 3,2 miliarde de lire sterline, în timp ce profitul înaintea taxelor a crescut la 142 de milioane de lire sterline, față de 33 de milioane de lire sterline în 2019. Vânzările din SUA au crescut cu 18% (401,9 milioane de lire sterline), din Marea Britanie cu 18% (1,1 miliarde de lire sterline), în timp ce pe teritoriul UE avansul a fost și mai mare, de 22% (1 miliard de lire sterline).

Platforma de fashion online se adresează clienților în jurul vârstei de 20 de ani, dispune de un portofoliu de 85.000 de produse furnizate de 850 de branduri internaționale sau locale, dar are și brandurile proprii ASOS DESIGN, ASOS EDITION, ASOS 4505 și Collusion. Distribuția se face din depozitele amplasate în SUA, Anglia și Germania, iar aplicația și website-ul au caracteristici personalizate pentru 10 limbi și 19 monede naționale. Nu și România, unde opțiunea este în engleză, iar monedele agreate sunt euro și lira sterlină.

Tot în acest an au fost adăugate peste 100 de noi branduri pe site, inclusiv Topshop, Urban Decay și Charlotte Tilbury, și s-au încheiat parteneriate precum

POLO Ralph Lauren X ASOS, un amestec de design clasic și nostalgic, amintind de anii 1990.

„Din perspectiva noastră, COVID-19 a fost inițial o provocare în privința furnizării de produse, de vreme ce furnizorii noștri s-au confruntat cu restricții și blocaje din cauza stării de urgență, iar transportul de marfă a fost perturbat. Pe măsură ce am intrat în aprilie, provocarea cu care ne-am confruntat a fost legată de o cerere incertă. În timp ce cererea pentru anumite tipuri de produs, în special de ocazie și îmbrăcămintea formală, a rămas redusă, am observat o creștere puternică la îmbrăcămintea casual și alte produse relevante pentru această perioadă.

Cu toate acestea, polarizarea cererii a dus mai departe la constrângeri de aprovizionare, exacerbate de reducerea produselor de acest fel fabricate la nivel mondial, având în vedere restricțiile care au afectat majoritatea fabricilor”, se spune în raport.

Costurile suplimentare generate de COVID-19 pentru afacerile Asos au fost determinate în primul rând de: măsurile de siguranță sporită implementate în depozitele proprii (care au redus eficiența); tarife mai mari la transportul aerian și investiții pentru a stimula clienții să cumpere produsele de final de gamă. Cu toate acestea, costurile în plus au fost compensate de două beneficii principale: costurile cu depozitele și costurile de distribuție au beneficiat de o semnificativă reducere a ratelor de returnare, pe măsură ce clienții au făcut achiziții mai atente, ceea ce a determinat o procesare mai redusă prin rețeaua Asos. În al doilea rând, s-au redus semnificativ cheltuielile de marketing în trimestrul trei, pentru a evita stimularea cererii care n-ar fi putut fi satisfăcută și gestionată din cauza restricțiilor de capacitate din depozitele proprii, implementate pentru distanțare socială.

Anul acesta s-au investit 115,6 milioane de lire sterline în tehnologia platformei și infrastructura depozitelor, iar în 2021 s-au previzionat alte 170-180 de milioane de lire sterline investiții, inclusiv într-un nou centru de logistică amplasat tot pe piața-mamă, cea din Marea Britanie.

Realitate augmentată prin colaborarea cu Zeekit

Anul acesta, Asos și-a accelerat utilizarea tehnologiei de realitate augmentată (AR), pe care a folosit-o pentru a simula modele de fotografii din viața reală ca răspuns la pandemie. Tehnologia furnizată de Zeekit, un start-up cu sediul în Israel, i-a dat retailerului posibilitatea de a le oferi clienților prezentările a peste 500 de produse săptămânal, pe șase modele din viața reală, fără a fi nevoie ca acestea să fie pozate într-un studio. Prin maparea digitală a fiecărui produs pe model într-un mod realist, s-a luat în considerare mărimea, croiul și potrivirea fiecărei haine, iar tehnologia a sprijinit în același timp distanțarea socială.

Baza de clienți activi a crescut cu 3,1 milioane, ajungând la 23,4 milioane, în creștere cu 15% față de anul precedent. Cea mai semnificativă evoluție s-a remarcat pe piața UE.

Un marketplace Asos cu peste 800 de magazine, dintre care 12 românești

Pe lângă brandurile comercializate în mod tradițional, Asos a inițiat și un marketplace, prin intermediul căruia încurajează magazine vintage și independente din lume să-și vândă produsele.

Înființat acum zece ani cu doar 20 de magazine partenere, marketplace-ul Asos a devenit popular rapid, iar în prezent reprezintă peste 800 de buticuri din întreaga lume, din Belarus în Bulgaria, până în Australia. Ceea ce diferențiază platforma de altele de acest gen este unicitatea gamei de produse, de la articole sport vintage din anii 1990 cu branduri precum Tommy Hilfiger și Champion, alături de designeri tineri sau artizanat.

Din țara noastră sunt 12 astfel de magazine: One Love Vintage Boutique (Voluntari), Glam Slam (București), Cactus the Brand (Târgu-Neamț), Love Frequency (București), SARRAMURRA (București), Hello There Vintage (București), Little Paris (București), Bigiotto’s Shoes (Deda, Mureș), Traskin Nation (București), Greatest Hits (București), Rhizome (București) și Narro Ltd (București).