Acum patru ani, Adrian Mitrache s-a aventurat să înceapă un business în comerțul de modă. Și-a dorit ceva diferit, iar nișa hainelor de inspirație tradițională românească i s-a părut cea mai potrivită. Acum realizează că a făcut alegerea corectă: ietradițională.com este unul dintre cele mai vizitate magazine online de profil, cu peste 1.500 de modele disponibile, de la 20 câte erau la început.

Trendul veșmintelor de inspirație tradițională, cu iile tradiționale, a prins curaj acum mult timp. Unii credeau că publicul se va plictisi de ele. Nu a fost deloc așa, din mai multe motive care țin de procese inconștiente, dar și de rațiuni practice.

În primul rând, dezamăgirea românilor față de situația economică și politică din țară, de lipsa perspectivelor de viitor și de mersul încet al schimbării trimite spre nostalgia unor vremuri demult trecute, la puritatea și viața simplă a țăranilor de altădată, nepoluați sufletește, cu care multă lume vrea să se identifice prin vestimentație.

Apoi, ca reacție de mândrie națională în fața tăvălugului globalizării care inundă toate sferele sociale și economice. Nu este de neglijat nici faptul că România este țara cu cei mai mulți emigranți în Uniunea Europeană. Peste trei milioane de români locuiesc în altă țară de pe continent, și mulți dintre ei ar dori să se întoarcă. Portul popular este pentru ei o punte de legătură cu trecutul, iar întotdeauna prima generație de emigranți lasă în urmă mai greu obiceiurile și tradițiile cu care a crescut.

Dar nu în ultimul rând, ia românească, dincolo de orice motive raționale sau iraționale, este o piesă vestimentară de o eleganță desăvârșită, prin simplitatea liniilor, curăția culorilor și simbolurile descrise. Ea a fost declinată de pictori francezi faimoși din secolul al XIX-lea precum Matisse, copiată de designeri precum Tory Burch sau folosită ca inspirație de mari case de modă precum Dior. Dar ia tradițională este încă purtată de femei cu mândrie la biserică, în multe sate din țară, aducând un plus de eleganță și autenticitate purtătoarelor sale.

De la hobby la business cu producție și comerț online

Dar Adrian Mitrache nu-și cristalizase un plan de afaceri ca la carte în 2017, atunci când a pornit proiectul. El povestește că l-a inițiat ca pe un simplu hobby, fără să se gândească dacă îl va transforma într-un business.

“Nu am avut magazin fizic. Investiția inițială a fost relativ modestă, dar asta pentru că am plecat la drum cu doar 20 de modele vestimentare. Ne-a atras dintotdeauna nișa de fashion, dar am dorit ceva diferit. Astfel, cel mai bun mod a fost să combinăm fashionul cu modele stilizate din tradiția românească. De aici și motto-ul nostru: Purtăm tradiția mai departe”, își amintește el.

Compania sa asigură și producție, și comerțul hainelor. Pe lângă ii, se încearcă lansarea lună de lună a unor modele noi de rochii de seară sau elegante, stilizate tradițional. Chiar dacă în magazinul online sunt prezentate peste 1.500 de modele de produse vestimentare: ii, rochii, costume, compleuri, fote etc., se încearcă pe cât posibil să se lucreze pe comandă, pentru a evita supraaglomerarea stocului. Comenzile sunt plasate online și acoperă toate regiunile, dar magazinul are clienți și din afara țării, “atât din Europa, cât și din alte zone”.

Creațiile proprii sunt brodate cu ajutorul unei mașini achiziționate de companie, în timp ce pentru crearea modelelor “lucrăm cu designeri outsourced”.

Pandemia a redus drastic achizițiile de fashion

Prețurile iilor variază între 85 de lei pentru iile tradiționale reduse, din colecțiile mai vechi, și pot ajunge la 270 de lei pentru cele din colecția Deluxe. În general, prețurile pot fi chiar mai mari, atingând 400 de lei, dar perioada pandemiei a împins majoritatea comercianților spre discounturi semnificative.

“Prețul este important pentru clienții noștri. Am încercat să găsim un preț corect. Nu avem un model anume de bestseller, după cum bine știm, piața din fashion își schimbă trendul de la o lună la alta.” (A.M.)

“Pandemia a afectat extrem de mult industria de fashion, pentru că nevoia clienților de a achiziționa haine a scăzut considerabil, aproape de 90%. În 2021, piața începe să își mai revină, dar nu se poate compara cu anii precedenți”, adaugă Adrian Mitrache.

Pe lângă scăderea drastică a comenzilor, o altă provocare a momentului este și lipsa de materiale disponibile pe piață, cauzată de pandemia de COVID-19. În țară sunt câțiva producători de țesături tradiționale precum De Florian (Tottex), care oferă pânză topită, sau Țesături Transilvănene, care oferă diverse tipuri de pânză, dar cu toții stau la mâna importurilor de materie primă din Turcia sau Asia.

Adrian Mitrache consideră că este loc pe piață pentru fiecare. Nu îl sperie competiția și are încredere în produsele și serviciile oferite.

“Piața de fashion este foarte mare, iar clienții au din ce în ce mai multe criterii după care își aleg magazinul și produsul: aici putem discuta despre customer service, calitate, preț, promptitudine, transparență. Competiția este destul de mare, mai ales după ce multe magazine fizice au fost închise, iar toată atenția a fost îndreptată către online. Noi suntem încrezători în produsele și serviciile pe care le oferim și suntem optimiști față de viitor.” (A.M.)