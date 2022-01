Cele mai multe businessuri de succes au pornit de la o nevoie personală: în lipsa unui produs sau a unei soluții inteligente, oamenii s-au văzut nevoiți să găsească rezolvarea. Așa stau lucrurile și cu BAMWOOSI, o afacere cu haine din materialele cele mai prietenoase cu corpul: bambusul, lâna și mătasea.

Pielea bebelușilor este cea mai sensibilă, de aceea vestimentația dedicata lor trebuie să îndeplinească, pe piața Uniunii Europene, niște standarde de calitate excepționale. Este vorba despre cerințe privind siguranța produsului, folosirea substanțelor chimice, calitatea și etichetarea. În cazul Codruței Turza, totul a pornit de când copilașul sau avea doar câteva luni, prin 2019. Faptul că avea dermatită atopică și body-urile din bumbac în care îl îmbrăca erau permanent umede din cauza transpirației a făcut-o să caute, împreuna cu soțul ei, soluții. Iar cum la noi nu a găsit nimic care să o satisfacă, a început să caute retaileri din afara. După o cercetare de piața, a aflat de câțiva producători de haine din bambus din țările nordice. Le-a testat și nu i-a venit să creadă – copilul care transpira toată noaptea nu se mai trezea cu hainele umede. Bambusul are proprietatea de a se usca mult mai rapid. Dar faptul că transportul din Danemarca era echivalent cu prețul a trei produse a determinat-o să se gândească să facă ceva.

Cum ai pornit efectiv?

Inițial, prin 2019, am vrut să producem în China articole pentru copii, dar costurile erau foarte mari. În plus, nici eu, nici soțul meu nu aveam vreo idee despre producția de textile, așa că am abandonat ideea. Anul trecut în schimb, pe când se apropia timpul să ma întorc la multinaționala la care lucram, m-am gândit mai serios la ceea ce mi-ar plăcea să fac. Atunci am început să cer mostre de materiale din bambus de la comercianți externi, deoarece pe plan intern nu erau. Am găsit niște reselleri mari în Danemarca. Ei nu produc țesătura, dar cum- para cantități uriașe din Turcia. Nu m-am adresat direct producătorilor. Aceștia vând minimum 300 de metri pe culoare, iar noi folosim câte 10 culori la hainele pentru copii, deci nu ne-am fi permis. Astfel, de la reselleri putem achiziționa câte o rola de material din bambus pe culoare.

Cum ai ajuns de la bambus la lână, apoi la mătase?

Pentru că ne dorim varietate, iar lâna se pretează pentru colecțiile de vreme rece. Pentru materialele din lâna avem mai mulți furnizori tot din țările nordice. Deja lucram la prototipurile pentru colecția de toamna/iarna. Problema cu lâna este că nu oricine poate să o poarte direct pe piele, indiferent de cât de fină ar fi, chiar de 5 microni firul. În schimb se poate folosi ca al doilea strat. Cu mătasea este o altă poveste. Trebuie să găsim furnizorii care să ne convină.

Ca tipuri de produse ce oferiți?

Oferim toate hainele de prim strat pentru adulți și copii, maiouri, pijamale, tricouri. Avem gama de 0-2 ani pentru bebeluși, cu body-uri și pijamale scurte și lungi, apoi îmbrăcăminte pentru copii și adulți. La îmbrăcămintea pentru copii avem mai multe produse, inclusiv rochițe, bluze, pantaloni.

Cum ați găsit un producător care să vă lucreze hainele?

Mai întâi am bătut pe la ușile unor ateliere de croitorie, fără succes. Mi s-a spus că n-am nicio șansă, că nu pot să concurez cu H&M și alți retaileri mari sau că-mi iese produsul prea scump. Așa am ajuns la Moda Tim, o fabrica cu renume din Timișoara. Am sunat și am avut norocul să nimeresc la directoarea de producție, cu care am vorbit o oră și jumătate! Nu mi-a venit să cred că a avut atâta disponibilitate. Doamnele de la ModaTim m-au ajutat sa-mi calculez costurile, adaosurile, cum sa-mi fac prețurile pe produs, ce să-i cer tiparistului. Nu știu cum să le mulțumesc.

Cine vă face tiparele?

Am căutat mult timp o firma de tipare. Am încercat inițial niște contacte în România, dar nu ne-am înțeles. Prețurile erau mari pentru noi, plus că nu răspundeau la e-mailuri. O firma din București nici până în ziua de azi nu mi-a trimis o oferta oficiala. Nu mi s-a părut că așa se începe o colaborare. Dar cei care s-au ocupat de site m-au pus în legătura cu CADPatterns, o firma de tipariști din Cipru care lucrează cu multe branduri mari. Proprietarul este Puiu Cristian, un român care trăiește de mult timp acolo. Și el m-a ajutat mult, m-a sfătuit în definitivarea publicului-țintă.

Când ai dat drumul la vânzare?

Am început din luna mai anul acesta. Inițial pe social media, pe grupurile unde se cauta produse din materiale naturale. Vindeam la prețuri mai mici, ca să putem face un rulaj și să ne continuam activitatea. Apoi ne-am lansat propriul site, bamwoosi.ro, și am început să urcam produsele online.

Cum a reacționat piața? Prețurile sunt mai mari decât ceea ce vând alți retaileri.

Exista o nișa pentru genul acesta de produse, datorita tendinței de reîntoarcere către materialele naturale, cu proprietăți deosebite. Dar conceptul e nou și te adresezi unei piețe limitate, deci nu vinzi cantitate, ci calitate.

De unde sunt clienții?

Clienții vin de pe plan intern și livrările se fac prin curier. Dar ne promovăm și intens siteul și ne dorim ca în maximum doi ani să putem exporta, iar numele nostru să stea alături de cele din Scandinavia. Ne adresam unui segment de vârsta între 25 și 45 de ani, cu o cultura peste medie, oameni care citesc, se informează. Produsele noastre sunt premium, cu performanțe tehnice bune și un design minimalist.

Ce feedback ai?

Foarte bun. Am avut momente când eram copleșită de partea financiara, nu credeam că putem susține activitatea… Au fost multe momente de cumpănă, dar mereu primeam câte un feedback pozitiv de la câte o clienta. Faptul că am oferit și articole pentru adulți ne-a ajutat. Dacă la copii mai găsești produse cu proprietăți speciale, la adulți nu. De aceea nici nu vom ofer decât produse care vin în contact direct cu corpul. Pasul următor este să producem lenjerie intima din bumbac, dar încă nu am găsit producători care să lucreze ceea ce vrem noi. În plus, m-ar interesa să obțin o licența de folosire a personajelor Disney la produsele pentru copii. Avem la Timișoara capacitați care pot imprima pe materiale naturale și care sunt certificate Oeko Tex pentru produse.

Ce urmează?

Ne gândim să realizăm o colecție din mătase pentru vara anului viitor. Vrem să cumpărăm materiale mai frumoase, să avem o varietate mai mare, produse mai atractive, cel puțin la colecția pentru copii. Totodată, vom începe să vindem pe marketplace-uri. Pentru moment, facem totul singuri, în familie. Mergem pe adaosuri mici, vrem ca lumea să cumpere, să ne facem cunoscuți. Am investit până acum în jur de 15.000 de euro, chiar dacă inițial aveam un buget la o treime din suma aceasta. Încercam să accesăm și niște fonduri europene, pentru că lâna și mătasea au prețuri mai mari decât bambusul. Ne gândim și la achiziția unei mașini de brodat. Estimăm să ne recuperăm investiția cam în doi ani, dar va trebui să reinvestim tot timpul.