Comunicat de presă

Inovaţii tehnologice şi lansări în premieră pe piaţa din România, demonstraţii LIVE, conferinţă pe tema digitalizării proceselor de producţie, program de susţinere a tinerilor antreprenori, concurs de colantări auto – toate în acelaşi timp, sub acelaşi acoperiş.

Între 4 şi 7 octombrie se desfășoară la Romexpo super-evenimentul anului pentru industriile de print digital, promoţionale şi textilă. Timp de 4 zile, specialişti din cele trei industrii, factori de decizie şi antreprenori sunt invitaţi să viziteze PRINT&SIGN, cel mai important târg de tipar digital pentru Europa de Sud-Est, CORPORATE GIFT’S Show, singurul târg din România dedicat industriei de promoţionale, şi TEXTILE TECHNOLOGY SHOW, expoziţia de tehnologie pentru industria textilă.

Cea de-a 16-a ediţie a PRINT&SIGN urmează trendul global şi aduce în atenţia specialiştilor cele mai noi tehnologii de tipar digital, cu aplicabilitate pe orice tip de suport, dar şi soluţii inovatoare pentru comunicarea vizuală.

Tipar offset digital

Tipar digital large format indoor şi outdoor

Tipar digital pentru packaging

Soluţii DTP (software, hardware, echipamente prepress)

Tehnologii de print digital pe orice suport (hârtie, carton, textile, metal, lemn, sticlă, ceramică)

Tehnologii de tipar pentru design interior

Tehnologii pentru tipar şi producţie de display, totem, materiale de prezentare la raft

Tehnologii pentru producţie semnalistică indoor şi outdoor

CORPORATE GIFT’S SHOW este cea mai importantă platformă de business care ţine pasul cu ultimele tendinţe în corporate marketing. Târgul prezintă noile trenduri în materie de produse promoţionale, care cresc implicarea şi construiesc relaţii durabile cu potenţialii clienţi.

Agende şi calendare

Promoţionale textile

Gadgeturi şi promoţionale electronice

Obiecte de scris

Promoţionale marketing

TEXTILE TECHNOLOGY SHOW este cel mai bun loc de întâlnire pentru specialiştii din industria textilă. Timp de 4 zile, antreprenori, factori de decizie şi specialişti vin la Romexpo pentru a vedea în funcţiune cele mai noi tehnologii şi echipamente industriale (maşini de cusut şi brodat, accesorii, software).

Maşini şi echipamente pentru industria textilă

Accesorii echipamente

Broderie, pasmanterie

Software

EVENIMENTE CONEXE

Conferinţa “Digitalizarea proceselor de producţie”, eveniment susţinut de iFlows Technologies, îl are ca invitat special pe Marius Ghenea, Partner Venture Capital Catalyst România, antreprenor, business-angel.

Data: 5 octombrie

Ora: 14:00

Locaţia: ROMEXPO, Sala Madgearu

Acces: Gratuit, pe baza înregistrării online, aici.

Bursa tinerilor antreprenori din industriile de print şi textile, concursul în cadrul căruia tinerii antreprenori pot câştiga unul din pachetele oferite de liderii celor două industrii. Mai multe detalii, aici.

Data: 4-7 octombrie

Locaţia: ROMEXPO, pavilionul B1

Concursul “Colantorul anului 2022” by Algernon, eveniment în cadrul căruia pasionaţii de colantări auto pot câştiga premii sub formă de produse în valoare de mii de euro. Înscrierile la concurs se fac aici.

Data: 5-6 octombrie

Locaţia: ROMEXPO, pavilionul B1, standul Algernon

Apartament personalizat print tipar digital. Din dorinţa de a da viaţă conceptului print digital pe orice suport, la PRINT&SIGN am pregătit un spaţiu special amenajat pentru arhitecţi şi designeri în care am replicat la o scară mai mică un apartament decorat doar cu obiecte printate digital – “INTERIOR DESIGN. Tailored by Digital Print”.

Data: 4-7 octombrie

Locaţia: ROMEXPO, pavilionul B1.

Intrarea este liberă, pe baza invitaţiei online primite în urma completării formularului online aici sau fizic, la faţa locului. Mai multe detalii pe events.printsign.ro.

Urmăreşte-ne în social media: Facebook, Instagram şi Youtube

https://youtu.be/y_s-JAyt3A4

https://youtu.be/wHtPVm24vyM

https://youtu.be/lsSUIhJH5so

https://youtu.be/zyCHZfiRBHk

Vă aşteptăm la super-evenimentul anului pentru industriile de print, promoţionale şi textile!

4-7 octombrie, ROMEXPO, pavilion B1