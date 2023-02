Grupul de outleturi Fashion House România a anunțat o creștere de două cifre a vânzărilor (+34%) în anul 2022, față de 2021 pentru Fashion House Militari și de 19% pentru Fashion House Pallady. Totodată, compania a semnat anul trecut contracte noi de închiriere cu suprafața totală de peste 2.700 mp pentru outletul din Militari. Raportul companiei pentru anul trecut precizează și o creștere de 12% a numărului de vizitatori, în comparație cu anul precedent.

Dintre retailerii care s-au alăturat lanțului de outleturi anul trecut se numără Samsonite, Hervis, The Cosmetics Company Store (Estee Lauder, Clinique, Origins, Jo Malone, Mac și altele), Sport Vision, Chic Chic și altele, totalizând peste 2.700 mp închiriați. În plus, compania a deschis o nouă zonă de restaurante cu peste 100 de locuri în interior și 150 de locuri în exterior. Printre planurile de dezvoltare ale acestui an se numără construcția fazei a doua a outletului din Pallady, care va debuta în al doilea trimestru. Investiția în acest nou proiect se va ridica la 45 milioane de euro.

Compania a anunțat și creșteri ale valorilor medii pentru bonul de cumpărături, de peste 18% în Militari și de 15% în Pallady, față de aceeași perioadă din 2021.

„Interesul pentru magazinele outlet premium, precum cele oferite de centrele din portofoliul nostru, este reflectat și de contractele cu noii noștri chiriași, dar mai ales de creșterea spectaculoasă a vânzărilor,” a declarat Brendon O’Reilly, Managing Director al Grupului Fashion House.

Dintre brandurile prezente în centrele Fashion House se numără adidas, Puma, Boss, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Cacharel, Diesel, US Polo, Tom Tailor, Under Armour, Nike, Levi`s, Marc’O Polo, Guess, Samsonite, Ecco, Liu Jo, Desigual și alte branduri premium.

Primul centru outlet Fashion House s-a deschis în 2004 în orașul polonez Sosnowiec, în apropiere de Katowice. Cel mai recent proiect Fashion House Outlet Centre s-a deschis la București în mai 2021.