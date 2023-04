Ediția din acest an a Romanian Fashion Week va fi găzduită de Grădinile Palas din Iași, în perioada 26 – 28 mai. Organizatorii au anunțat că festivalul de modă va aduce în capitala Moldovei creațiile unui număr record de designeri consacrați și emergenți, în cadrul celor 50 de show-uri.

Evenimentul va cuprinde și două expoziții inedite, cu invitați de peste hotare, precum Becky Earley, ale cărei creații vestimentare au fost purtate de vedete precum Björk și Damien Hirst.

Romanian Fashion Week are două componente: Romanian Designers și Innovative Future Platform. Romanian Designers este componenta dedicată designerilor care și-au transformat pasiunea într-un brand de succes.

„Fie că vorbim despre pret-a-porter, lenjerie sau activewear, toate colecțiile din Romanian Fashion Week au în comun creativitatea”, arată Ovidiu Buta, curatorul secțiunii.

Designerii ale căror colecții vor fi prezentate în cadrul Romanian Designers sunt: Smaranda Almășan, AXENTE, Borbala, Lucian Broscățean, Chic Utility, Ioana Ciolacu, Tudor Halațiu, Atelier Hamza, Andra Handaric, Jolidon, Cristina Lazăr, Laura Lazăr, Murmur, Antonia Nae, Lucian Rusu, Irina Schrotter, Andreea Tincu.

IF Platform, cea de-a doua componentă a Romanian Fashion Week, va prezenta colecțiile incluse în selecțiile curatoriale, cele ale câștigătorilor Call for Projects, precum și ale echipelor de designeri ale Departamentelor de modă-design vestimentar din cadrul universităților participante. Coordonatorul IF Platform este Lucian Broscățean, iar consultantul creativ este Ioana Ciolacu.

Designerii din selecția curatorială a IF Platform sunt: Alexandra Șipa, Atelier Resolved, CYCLEDERROR, LENCA, Peculiar Spirit, Raluc, SCAPADONA, Șura Șușara, THE CABIN, UAD Fashion Research: Anca-Luiza Zaharia și Kiss Gyöngyver, Wanderer.

În cadrul IF Platform vor mai fi prezentate colecțiile de grup ale Departamentelor de Modă din cadrul Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, Universității Naționale de Arte București, Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași și Universității de Vest din Timișoara.

„Premiera din acest an este prezența Facultății de Design din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, din Chișinău. Inovație, upcycling, de(re)construcție, diferite morfologii vestimentare, referințe culturale din istoria costumului și din istoria modei, toate aceste elemente se vor regăsi în colecțiile de grup ale universităților invitate”, explică Lucian Broscățean.

Câștigătorii Call for Projects ale căror colecții sunt incluse în prezentările IF Platform sunt: Alesia Cîdă, Anastasia Miu, Andra Bucșev, Benea Bogdan, Common Parts by Ana Dinuță, Mădălina Buzaș, Maria Țepeș-Greuruș, OVERLAP by Iulia Vlejoangă, Post Scriptum by Alina Luncașu, RAM by Ramona Bizbac, Remus Andrei Moldovan, Renata Mihaly, Robert Moraru, SCARS by Mara Popa, UBIC by Flaviana Isachi și David Dumitrescu.