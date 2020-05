Un grup de designeri români inițiat de Mirela Leu, căreia i s-au alăturat și Edita Lupea , Koja Concept si Dana Tanase, au reușit să dezvolte și să avizeze un set de produse de protecție personală împotriva Covid-19.

Sub sloganul „Designerii români nu stau acasă, ei stau in atelier”, acestea au creat brandul Stop 19, sub care au pus deja în vânzare viziere etanșe, refolosibile, combinezoane din material impermeabil în dublu strat, halate și protecții de cizme înalte. Într-o primă fază, toate produsele au fost ofertite gratuit celor din sistemul sanitar, iar acum produsele EIP au fost scoase la vânzare.

Mirela Leu a declarat pentru Dialog Textil că în această perioadă a învățat enorm „despre materialele tehnice, la câte grade trebuie să reziste țesătura, de ce trebuie să avem gâtul acoperit și cât de murdare pot fi încălțările deși par curate.”

Echipa de designeri a obținut avizele tehnice temporare pentru cele 10 echipamente medicale, care nu sunt doar tehnice, ci au și o amprentă creativă.