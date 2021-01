Fashion Together va avea loc pe 23 februarie, în locul edițiilor fizice din portofoliul de modă al Hyve Group Moda, Pure London, Pure Origin și Scoop.

„Conceput pentru a aduce industria împreună, chiar și atunci când rămânem separați, Fashion Together va oferi un spațiu-cheie pentru profesioniștii din industria Marii Britanii și din întreaga lume,” spun organizatorii.

Vorbind despre cea de-a doua ediție a Fashion Together, Julie Driscoll, Managing Director Retail & Fashion la Hyve Group a spus: „Suntem încântați să relansăm Fashion Together. În timp ce lucrăm din greu pentru a putea relua evenimentele fizice, suntem mândri că am dezvoltat o ofertă virtuală care s-a dovedit atât de valoroasă atât pentru comercianții cu amănuntul, cât și pentru mărci, într-o perioadă dificilă pentru industria modei.”