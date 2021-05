B.I.G. Yarns a lansat o nouă tehnologie care oferă libertate în designul covoarelor auto și celor din industria ospitalității. ColorMind este o tehnologie în doi pași, cu ajutorul căreia se pot crea fire PA6 multicolore, pentru orice tip de design de covoare.

Tehnologia este disponibilă de la mijlocul lunii iunie 2021 atât pentru ​​fire standard, cât și pentru fire EqoCycle 75% reciclate. Designerii sunt invitați să lucreze îndeaproape cu experții B.I.G. Yarns pentru a realiza diverse combinații, utilizând până la șase culori simultan.

Tessutica produces furniture upholstery from recycled marine waste

Tessutica România: investiție belgiană la Ploiești

Beaulieu lansează un fir reciclat pentru industria covoarelor

Banca de culori ColorMind cuprinde culori predefinite, întotdeauna în stoc, ceea ce înseamnă timpi de livrare scurți. De asemenea, producătorii pot beneficia de dimensiuni personalizate ale lotului și de lungimea bobinei, informează un comunicat al B.I.G. Yarns.

ColorMind PA6 are la bază un fir unic din nailon, vopsit, și se potrivește pentru certificarea de clasă 33 (utilizare comercială grea). Versiunea de fire EqoCycle se bazează în principal pe deșeuri postindustriale și sprijină producătorii de covoare auto și pentru industria hotelieră, cărora le oferă o soluție circulară pentru a reduce amprenta ecologică a covoarelor lor.

B.I.G. Yarns este parte a grupului belgian Beaulieu International, și produce fire din poliamidă și polipropilenă pentru aplicații tehnice, rezidențiale, auto și industria hotelieră.

Compania are două unități de producție în Europa, în Franța și Belgia, plus o a treia în China. Beaulieu are și o fabrică în România, la Ploiești – Tessutica – unde produce țesături pentru home deco.