Procedura este legată de acuzațiile aduse Chinei în legătură cu tratamentul aplicat minorităților uigurilor musulmani din regiune de câteva branduri de fashion. China neagă toate acuzațiile de abuz din regiune. Sursa a declarat pentru Reuters că este vorba de Uniqlo France, o unitate a Fast Retailing din Japonia, de grupul Inditex, proprietarul Zara, de SMCP din Franța și de Skechers.

Inditex a declarat că respinge acuzațiile din plângerea legală, adăugând că a efectuat controale riguroase de trasabilitate și că va coopera pe deplin cu ancheta franceză.

„Inditex are toleranță zero pentru toate formele de muncă forțată și am stabilit politici și proceduri pentru a ne asigura că această practică nu-și are locul în lanțul nostru de aprovizionare”, a declarat compania într-un comunicat.