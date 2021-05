În toiul lockdown-ului britanic, în locul evenimentelor Pure London, Pure Origin și Scoop, compania organizatoare Hyve a lansat evenimentul digital Fashion Together. Acesta a oferit participare gratuită celor care doreau să vadă ultimele colecții ale brandurilor înscrise, în principal din Marea Britanie și din restul Europei, inclusiv România. Concluzia evenimentului a fost aceea că perturbarea pozitivă a modei este șansa unei schimbări reale.

LostStock

Pe parcursul unei zile pline, oricine s-a înregistrat a putut viziona filmulețe de prezentare a colecțiilor, produse noi ale brandurilor expozante sau participa la câteva discuții despre industria modei. Una dintre acestea a făcut referire la modelele de circularitate și etică ale modei. Iar LostStock, By Rotation și Sabinna sunt trei afaceri pornite recent în Marea Britanie, care reprezintă extrem de bine aceste concepte. Concluzia evenimentului a fost aceea că perturbarea pozitivă a modei este șansa unei schimbări reale.

Eshita Kabra-Davies, fondatoarea aplicației By Rotation, este o englezoaică cu origini indiene, pasionată de modă, care oferă servicii de închiriere a hainelor. Ideea i-a venit în timpul lunii de miere, când a văzut cu ochii ei dezastrul produs de deșeurile textile în Rajasthan, India. Atunci s-a gândit că trebuie „să ajute femeile să facă ceva pentru ele, pentru buzunarul lor și pentru planetă în același timp”.

Eshita nu se descrie pe sine ca fiind o eco-warrior, nu vrea să ducă lucrurile într-o direcție agresivă, pentru că dorește ca aplicația sa să fie accesibilă tuturor, „chiar și celor care vor să facă shopping pe Oxford Street în weekend, cu un buget limitat”. Crede că lumea nu se va opri din a achiziționa lucruri noi, ține de curiozitatea umană.

„Dar noi am creat un calculator al impactului pe care îl are închirierea unui produs de fashion, prin comparație cu achiziția unui produs nou”, a explicat ea la seminarul din cadrul Fashion Together.

În prezent, industria încă funcționează după modelul marilor retaileri al căror scop principal este, evident, să câștige cât de mult posibil, prin urmare plasează volume mari de articole la prețuri mici. Ei se adresează clienților care nu au nici educație în sustenabilitate și nici nu le pasă. Va aduce viitorul o schismă între cele două modele ale modei, cea responsabilă și cea care merge pe volume la prețuri mici?

Cally Russell, fondatorul LostStock, nu crede că industria se va împărți în două, dar consideră că modelul tradițional este greșit. LostStock a apărut în plină pandemie, pentru a ajuta muncitorii din fabricile de confecții din Bangladesh, când mulți retaileri au anulat comenzile. Se estimează că anul trecut, din cauza COVID-19, au fost anulate comenzi în valoare de 2 miliarde de dolari reprezentând articole vestimentare. Fabricile s-au trezit că nu-și mai pot plăti angajații. În Bangladesh, unde industria textilă reprezintă 84% din exporturile totale, au fost afectați 2,28 milioane de muncitori.

LostStock, cu ajutorul fundației Sajida, a achiziționat stocurile de marfă ale unor fabrici, pe care le-a vândut mai departe, în cutii de cadouri, clienților din vestul Europei. Fiecare cutie a sprijinit un muncitor și familia sa timp de o săptămână. Dacă la început scopul a fost de a ajuta 10.000 de muncitori, organizația a reușit să vândă anul trecut 115.000 de cutii cu haine, mult peste estimări.

„Pentru a crea impact în rândul consumatorilor, trebuie să venim cu modele noi. Nu sunt un profet care să spună că magazinele fizice de pe marile bulevarde sunt terminate sau că clienții se vor schimba radical, dar nu cred că lumea se va înghesui înapoi în magazine când lucrurile vor mai reveni la normal. Cred însă că lumea va investi în vacanțe, lucru de care va beneficia industria ospitalității în viitor. Dar moda și retailul nu mai sunt o formă de entertainment, iar aici situația se va schimba. Cred că lumea va cumpăra mai puțină modă. Iar aici vor avea de pierdut cei care sunt în competiție directă cu branduri precum Primark, care au volume foarte mari la prețuri mici”, a declarat Cally Russell.

Este clar că lumea vrea în continuare modă accesibilă, se vede din vânzările retailerilor online precum Boohoo sau Zalando. Dar există și o nevoie mai mare de transparență.

Sabinna Rachimova, fondatoarea brandului Sabinna, crede că a te baza doar pe conceptul de sustenabilitate este periculos. „Ca brand mic, ești foarte limitat în sensul că nu poți comanda cantitățile dorite, deci trebuie să-ți alegi cu atenție bătăliile. A fi doar sustenabil nu mai e suficient, trebuie să te distingi și prin alte elemente. Chiar și marile branduri abordează această temă, deci cum te poți diferenția pe piață? E o întrebare pe care mi-am pus-o mereu când am conturat planul de afaceri”, spune ea.

Sabinna

Cally Russell crede că peste 2-3 ani sustenabilitatea și transparența vor deveni niște obișnuințe ale industriei. El este pasionat de ideea de comunitate și de cum poți să o clădești în jurul brandului. „Multe branduri sunt încremenite într-un marketing de școală veche, de tip eu sunt brandul, tu consumatorul, noi îți livrăm marfa. Trebuie să facem un pas înapoi și să vedem cum putem schimba acest model, cum putem conecta și înțelege oamenii pentru a avea un mesaj puternic.”

Și Eshita consideră că este important să informezi comunitatea despre ceea ce faci, să le spui oamenilor povestea ta. „Așa am făcut noi, cu un buget de marketing minimal, dar am crescut organic, prin clienți reali. S-a creat o distincție puternică între brand și publicul său. Eu, ca și consumator, am fost ignorată de branduri, iar acum simt că încep să-mi acorde importanță. Așadar, oferă-le clienților recunoașterea de care au nevoie”, spune fondatoarea By Rotation.

În condițiile în care vânzările de fashion sunt în cădere liberă, trebuie să vezi oportunități până și în amenințări. Astfel, chiar mari retaileri au început să lucreze cu platforme de închiriat sau revânzare, pentru că au realizat că trebuie să se adapteze cumva la piață.

„Dacă nu se schimbă, mulți retaileri nu vor supraviețui. Trebuie să încerce lucruri noi în doze mici, să vadă dacă merg, să gândească neconvențional. Noi am făcut ceva nou, care poate nu ar fi funcționat înainte. De la idee la lansarea LostStock a durat trei săptămâni, iar la patru zile vindeam deja 10 mii de cutii. Dar trebuie să comunici, să fii prezent pe rețele, pe Linkedin și să vezi ce poate ieși”, spune Cally.

Și Sabinna vede tot mai mult importanța colaborărilor și ideea de comunitate în interiorul industriei. „Trebuie să te uiți în interiorul industriei și să vezi oportunitățile, să faci schimb de informații cu alți fondatori de branduri, să afli ce fac ei și de ce. Asta îi lipsește industriei, pentru că este dominată de competiție.” (S. R.)